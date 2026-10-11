FGR asegura 87 máquinas tragamonedas en nueve locales del mercado Merposur, en San Cristóbal de las Casas

FGR asegura 87 máquinas tragamonedas

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 87 máquinas tragamonedas durante un operativo realizado en nueve locales comerciales ubicados al interior del mercado municipal Merposur, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras una denuncia anónima sobre la presunta operación ilegal de estos dispositivos.

De acuerdo con la dependencia federal, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para corroborar los hechos denunciados y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de cateo.

Con la información recabada, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, obtuvo la autorización de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal para intervenir los establecimientos.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron y aseguraron las 87 máquinas tragamonedas, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo contó con la participación de agentes de la PFM y peritos de la AIC especializados en criminalística de campo, fotografía, ingeniería y telecomunicaciones, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

La FGR informó que, con la ejecución de los cateos, se corroboraron hechos posiblemente constitutivos de un delito contemplado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que establece sanciones para quienes administren, organicen o permitan juegos prohibidos o con apuestas en establecimientos sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer la situación jurídica de las personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos.

Operativos también en la Ciudad de México

La dependencia federal señaló que este aseguramiento se suma a otro operativo realizado en la Ciudad de México, donde el Ministerio Público de la Federación, en coordinación con autoridades capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal, encabezó cinco cateos: tres en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa.

En esas intervenciones fueron asegurados equipos de cómputo, máquinas de pinball, de cascadas, de pinzas y tragamonedas, además de dinero en efectivo.

Con estas acciones, la FGR mantiene las investigaciones relacionadas con la operación de establecimientos donde presuntamente se realizan actividades de juego sin los permisos correspondientes, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación federal.