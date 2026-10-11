Beatriz Mojica recuerda a César Núñez como “un imprescindible” de la democracia

Beatriz Mojica reivindica legado de César Núñez

Beatriz Mojica Morga recordó al maestro César Núñez Ramos como uno de los impulsores de la democracia y fundador de Morena en Guerrero, durante el homenaje realizado este domingo por el sexto aniversario de su fallecimiento.

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero señaló que la trayectoria de Núñez abrió camino a distintas generaciones que se incorporaron a la política y participaron en la construcción del movimiento. “Era un sembrador de esperanzas, un abridor de puertas”, expresó al reconocer su contribución.

Una trayectoria dedicada a la democracia

Durante su intervención, Mojica recurrió a una frase del dramaturgo Bertolt Brecht para describir la labor del fundador de Morena en la entidad. Recordó que el escritor distinguía entre quienes luchan un día, un año o toda la vida, y afirmó que César Núñez pertenecía a estos últimos.

“Y ese es César Núñez, un imprescindible de la historia de la democracia”, sostuvo ante los asistentes al homenaje.

La coordinadora estatal también compartió algunos recuerdos de su relación con Núñez. Contó que lo conoció en 2006, durante el plantón de Reforma, cuando le encomendó la tarea de credencializar a integrantes del gobierno legítimo en la región de Tierra Caliente.

Para cumplir con esa labor, relató, recorrió distintas comunidades con una pequeña impresora. Su último encuentro ocurrió en febrero de 2020, en el Zócalo de Acapulco, cuando Núñez participaba en la recolección de firmas para impulsar el juicio a expresidentes.

Reconoce a quienes continúan su trabajo

Mojica Morga agradeció a Rocío Bárcenas, esposa de César Núñez, por mantener unido a su equipo político y por su participación en las mesas de paz junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También reconoció a Jacinto González e Iván Hernández como continuadores de la lucha institucional impulsada por Núñez, en un mensaje dirigido a quienes formaron parte de su equipo político.

Ante los integrantes del grupo nuñista, la coordinadora asumió el compromiso de mantener los principios y valores que, dijo, el maestro inculcó durante su trayectoria. Señaló que su legado debe servir como referencia para fortalecer la organización y mantener la unidad del movimiento.

“César Núñez nos hubiese dicho: es momento de cerrar filas, de defender con todo la soberanía nacional, de cerrar filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

Al concluir su participación, Mojica destacó que aún hay lecciones por aprender de la paciencia de Núñez y, especialmente, de su amor por Guerrero. Cerró su intervención con consignas en honor al fundador de Morena en la entidad, al estado y al movimiento político.