Tamaulipas lidera crecimiento industrial en México con aumento anual de 15.7% en junio

Tamaulipas se ubicó en el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial durante junio de 2026, al registrar un incremento anual de 15.7%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad también encabezó el crecimiento mensual de la actividad industrial, con un avance de 13.7% respecto a mayo, considerando cifras desestacionalizadas, resultados que la colocan por encima del resto de las entidades federativas en ambos indicadores.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la minería, que reportó un crecimiento anual de 107.4%, además de los avances registrados en la industria manufacturera y la construcción, sectores relevantes para la estructura productiva y económica del estado.

Supera a Hidalgo, Colima y Veracruz

En la comparación anual, Tamaulipas superó a Hidalgo, que registró un crecimiento industrial de 15.4%; Colima, con 13.4%; Veracruz, con 7.8%, y Yucatán, con 7.5%.

El grupo de las diez entidades con mayores incrementos también incluyó a Oaxaca, con 7.2%; Estado de México, con 6.2%; Chiapas, con 6.0%; Guanajuato, con 4.1%, y Michoacán, con 3.3%.

Los resultados reflejan un comportamiento favorable de la actividad industrial tamaulipeca durante el periodo de referencia, aunque con diferencias importantes entre los sectores que integran este indicador.

Minería, principal motor del crecimiento

Uno de los factores determinantes fue el desempeño de la minería, que alcanzó un incremento anual de 107.4%, de acuerdo con cifras originales del INEGI, con lo que Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en este rubro.

Este resultado estuvo asociado principalmente a las actividades petroleras, lo que evidencia la relevancia del sector energético dentro de la economía estatal.

En tanto, la industria manufacturera registró un crecimiento anual de 4.8%, cifra que colocó a Tamaulipas en la quinta posición nacional en este segmento.

La actividad manufacturera mantiene una participación importante en los principales corredores industriales y fronterizos de la entidad, debido a su integración con las cadenas de producción y los mercados internacionales.

Por su parte, la construcción reportó un incremento de 8.1% respecto a junio de 2025, con lo que el estado se ubicó en el decimotercer lugar nacional en este sector.

Infraestructura y ubicación estratégica

El crecimiento industrial se registra durante el cuarto año de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo gobierno ha establecido entre sus prioridades el fortalecimiento de la infraestructura estratégica, la atracción de inversiones, el desarrollo energético y la ampliación de las capacidades productivas.

A través de la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, la estrategia estatal busca aprovechar la ubicación geográfica de Tamaulipas, su infraestructura fronteriza, sus puertos y su conexión con los mercados internacionales para impulsar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la competitividad regional.

La posición de la entidad en la frontera norte, así como su infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, constituye una plataforma para las actividades industriales, logísticas y de comercio exterior, particularmente en su relación económica con Estados Unidos.

El reto, mantener el dinamismo industrial

El IMAIEF permite conocer la evolución de la actividad industrial en las entidades federativas y comparar el comportamiento de sus sectores productivos a corto plazo.

En el caso de Tamaulipas, los resultados de junio muestran que la minería fue el principal componente del crecimiento, acompañada de incrementos en manufacturas y construcción.

El desafío para los próximos meses será mantener el dinamismo de la actividad industrial, ampliar las capacidades productivas y generar condiciones para que el crecimiento se traduzca en nuevas inversiones, empleos y oportunidades de desarrollo para la población.

Con un incremento anual de 15.7% y un avance mensual de 13.7%, Tamaulipas encabezó los indicadores de crecimiento industrial nacional correspondientes a junio de 2026, de acuerdo con las cifras reportadas por el INEGI.