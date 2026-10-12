Amnistía Internacional condena represión en protesta por agua en Guadalajara; exige localizar a detenidos

Amnistía Internacional condena represión en protesta por agua en Guadalajara (Fernando Carranza García)

Amnistía Internacional (AI) condenó los actos de represión registrados durante una protesta por el derecho al agua limpia, realizada el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en Guadalajara, y exigió a las autoridades estatales localizar de manera urgente y presentar con vida a todas las personas detenidas cuyo paradero permanece incierto.

La organización denunció que, durante el operativo policial contra los manifestantes, los agentes utilizaron gas lacrimógeno y agua a presión, lo que dejó a varias personas heridas.

En un comunicado, AI advirtió sobre posibles violaciones a los derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y presuntas desapariciones forzadas, derivadas de la actuación de los cuerpos de seguridad durante la movilización.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades de seguridad de Jalisco reportaron la detención de 39 personas. Sin embargo, testimonios recabados por organizaciones de la sociedad civil y personas que recuperaron su libertad apuntan a que el número de arrestos supera los 50, señaló el organismo.

Exigen investigar abusos policiales

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sostuvo que la represión no debe utilizarse como respuesta a las manifestaciones ciudadanas en las que se exige el cumplimiento de derechos.

“La represión nunca debe ser una opción ante las personas que pacíficamente se reúnen a exigir sus derechos”, afirmó, al señalar que los hechos representan una vulneración de las libertades de reunión y expresión.

La representante de AI exhortó al gobierno de Jalisco y a las autoridades judiciales a realizar una investigación pronta, profesional e imparcial sobre los presuntos abusos cometidos durante el operativo, así como a sancionar a los agentes que resulten responsables.

También pidió revisar los cargos penales formulados contra las personas detenidas, a fin de evitar que se utilicen figuras jurídicas para criminalizar, castigar o inhibir el ejercicio del derecho a la protesta social.

“La protesta es un derecho al que recurren las personas cuando otras alternativas de negociación a sus demandas no han sido escuchadas”, enfatizó Olivares Ferreto.

Reclaman atención al desabasto de agua

La movilización se enmarca en las demandas que habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara mantienen desde hace meses por el desabasto de agua potable y el acceso a agua limpia.

Ante esta situación, Amnistía Internacional llamó a las autoridades estatales y a los organismos responsables del suministro hídrico a restablecer de inmediato los canales de diálogo con la población afectada y atender las exigencias de las comunidades.

La organización insistió en que las autoridades deben garantizar el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones, esclarecer el paradero de todas las personas detenidas y asegurar que cualquier responsabilidad por los hechos sea investigada conforme a la ley.

El organismo reiteró que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica deben ser protegidos, particularmente cuando la ciudadanía exige soluciones a necesidades básicas como el acceso al agua potable.