Baja California desplegó más de 14 mil efectivos por huracán; reportan 10 personas no localizadas

Baja California desplegó más de 14 mil efectivos por huracán (Omar Martínez Noyola)

Con más de 14 mil efectivos desplegados en el territorio, el Gobierno de Baja California mantiene un operativo de atención a las familias afectadas por el paso del huracán Rachel, con acciones enfocadas en salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, así como en restablecer las condiciones de seguridad y los servicios en las zonas impactadas.

Durante un informe dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Marina del Pilar detalló que, desde el inicio de la emergencia, se trabaja de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para brindar auxilio a las comunidades más afectadas.

Se reportó que Ensenada es el municipio que presenta las mayores afectaciones derivadas de la contingencia. Hasta el momento, se reportan diez personas no localizadas en Baja California: ocho en Ensenada y dos en San Felipe. Además, una menor de edad fue localizada sin vida.

Ante estos hechos, se expresó pesar por el fallecimiento de la menor y se reiteró que las labores de búsqueda continúan sin descanso para dar con el paradero de las diez personas no localizadas.

Como parte de las acciones de apoyo, se habilitaron seis refugios temporales, en los que se ha recibido a 56 personas. En estos espacios se proporciona alojamiento seguro, alimentación y atención médica a quienes lo requieren.

Asimismo, se instalarán centros de acopio en todos los centros de gobierno del estado, con el objetivo de reforzar la asistencia a las personas y familias damnificadas.

De manera paralela, continúan los trabajos de evaluación de daños, despeje de vialidades y recuperación de los servicios afectados. El Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua para dar seguimiento a la situación y coordinar las acciones de respuesta.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil y los gobiernos municipales, cuyas labores incluyen la atención de reportes ciudadanos y el monitoreo de las condiciones meteorológicas.



