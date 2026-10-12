Cuernavaca necesita impulsar empleo y emprendimiento juvenil: Lalo Cabrera

La falta de oportunidades está provocando que jóvenes de Cuernavaca abandonen la ciudad para buscar opciones de desarrollo en otros lugares, advirtió el empresario Lalo Cabrera.

En entrevista, sostuvo que el municipio requiere generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan permanecer en la capital de Morelos, emprender y desarrollar sus propios negocios.

“Tristemente se siguen yendo por la falta de oportunidades, porque no han hecho o no han pensado en cómo generar las condiciones para que los jóvenes se queden”, señaló.

Lalo Cabrera, empresario.

Lalo Cabrera planteó que universidades, empresarios y gobierno trabajen de manera conjunta para construir proyectos que impulsen el empleo y el emprendimiento juvenil.

Consideró que el gobierno municipal debe asumir un papel más activo en el acompañamiento de los jóvenes que buscan poner en marcha empresas o negocios.

“Necesitan el apoyo y el seguimiento y ese empujón. Y yo creo que el gobierno se los debe dar”, afirmó.

El empresario sostuvo que fortalecer la economía local también puede abrir oportunidades para las nuevas generaciones, al señalar que pequeños negocios, comercios y emprendimientos forman parte de la base económica de Cuernavaca.

Para ello, planteó facilitar condiciones para quienes buscan iniciar o consolidar una actividad productiva y reforzar la colaboración entre el sector empresarial y las universidades.

Lalo Cabrera ha señalado que cualquier proyecto de largo plazo para Cuernavaca debe incluir a los jóvenes, junto con universidades, empresarios, organizaciones civiles y otros sectores de la ciudadanía.