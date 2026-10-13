Asesinan a tiros a profesor dentro de una secundaria en Oaxaca

Escuela secundaria técnica 69, lugar donde ocurrió el asesinato del profesor (Redes sociales)

Un profesor fue asesinado a tiros este martes por hombres armados dentro de una escuela secundaria en Oaxaca, informó la Fiscalía estatal.

El ataque ocurrió en la la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde el docente recibió varios disparos de arma de fuego, según los primeros reportes policiales.

La víctima fue trasladada de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec, donde falleció a causa de las heridas.

De acuerdo con medios locales, el profesor fue atacado por hombres armados que ingresaron al plantel, lo que provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las actividades escolares.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que desplego agentes de investigación y especialistas para realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque.

La institución precisó que mantiene coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona y proteger a la comunidad escolar.

El asesinato del profesor ocurre menos de dos semanas después de otro ataque mortal en una escuela secundaria.

El pasado 1 de octubre, dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos de un plantel de Torreón, Coahuila, irrumpieron en la institución armados con objetos punzocortantes y asesinaron a la subdirectora, además de dejar cuatro personas heridas, entre ellas dos docentes y un estudiante.

Según las autoridades, los presuntos agresores, que fueron detenidos, seguían en redes sociales contenidos relacionados con ataques escolares perpetrados en otros países y habrían intentado imitarlos.

Aquel incidente ocurrió, a su vez, poco más de seis meses después de que un adolescente de 15 años asesinara a tiros a dos maestras en una escuela privada de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.