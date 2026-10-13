“En equipo le entramos” ya llegó a todas las regiones de Coahuila, llevando acciones por 26.6 mdp

“En equipo le entramos” ya llegó a todas las regiones de Coahuila

Tras finalizar una gira de recorridos por las cinco regiones de Coahuila para poner en marcha la estrategia “En equipo le entramos”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó en Villa Unión obras y acciones por 26.6 millones de pesos, en coordinación con el Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias.

“Durante la última semana detonamos en todas las regiones de Coahuila el gran proyecto ‘En equipo le entramos’, con el cual vamos a destinar más de 3 mil millones de pesos para fortalecer los servicios públicos de todos los municipios de nuestro estado”, destacó el gobernador.

En Villa Unión se van a invertir 26.6 millones de pesos en obras dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias. El programa está enfocado en pavimentación, infraestructura educativa, embellecimiento urbano y servicios públicos, atendiendo las necesidades planteadas por la población.

Estas acciones contemplan recursos estatales y municipales para llevar a cabo mejoras a la infraestructura, construcción y mejoramiento de plazas, parques, canchas y espacios públicos, así como servicios primarios, electrificación, señalización, empleo temporal y equipamiento para la atención de emergencias y servicios municipales.

“Nosotros no improvisamos las obras; partimos del sentir y pensar de nuestra gente. Por eso es importante trabajar en equipo con los municipios, escuchar a las familias y llevar las inversiones a donde más se necesitan”, expresó.

Además, se contempla la pavimentación de las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, con una meta de 2 mil 100 metros cuadrados y una inversión de 2 millones de pesos. Los trabajos incluyen corte, aplicación de base hidráulica y riego de liga, construcción de 600 metros lineales de guarniciones, carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, señalamiento y nomenclaturas.

El gobernador señaló que la coordinación entre el estado y el municipio también permitió destinar previamente 36 millones de pesos a la línea de agua de Villa Unión, infraestructura que contribuyó a mejorar el suministro durante el verano pasado.

Reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado con los municipios para atender las necesidades de las comunidades y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos.

El alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, agradeció al gobernador el respaldo para impulsar obras y servicios públicos mediante esta estrategia que permitirá elevar de 10 a 26.6 millones de pesos la inversión disponible para el municipio.

El gobernador reiteró el compromiso de trabajar hasta el último día de su administración para cumplir los acuerdos con las familias de la cabecera municipal y los ejidos.