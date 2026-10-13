Cruz Pérez Cuéllar reconoce a ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, acudió a la entrega del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”, organizado por el Foro de Periodistas de Chihuahua, donde felicitó a quienes fueron reconocidos por su labor profesional.

La ceremonia de la trigésima segunda edición, se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y durante la misma, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez destacó la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares de una sociedad democrática.

Además, extendió su felicitación a los ganadores de las categorías de Noticia, Reportaje, Entrevista, Crónica y Fotografía, así como a todos los demás participantes, a quienes motivó para seguir trabajando por y para Chihuahua.

“La labor que desempeñan día a día es una gran herramienta para el desarrollo de la sociedad” señaló el alcalde con licencia.

Durante su discurso también subrayó que el periodismo es fundamental para la vida política, social y democrática del estado, pues contribuye a informar a la ciudadanía, fortalecer el debate público y dar cuenta de los acontecimientos que marcan el rumbo del estado.

Por su parte, Carlos González Sierra, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, destacó que el premio es un reconocimiento entre pares que distingue lo mejor del periodismo chihuahuense, mediante la evaluación de un jurado imparcial integrado por reconocidos periodistas a nivel nacional.

En la edición 2026, los galardonados fueron: