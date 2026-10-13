Secretaría de Recursos Hidráulicos firma subsidio para fortalecer al sector hidroagrícola en Tamaulipas

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, participó en la firma del convenio específico de otorgamiento de subsidio estatal con la Asociación de Usuarios Unidos para el Progreso, del Módulo 6 del Distrito de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Las Ánimas.

Este acuerdo se realizó con el propósito de fortalecer las capacidades del campo tamaulipeco, facilitando el acceso de los campesinos a formar parte de los programas de riego.

Durante la firma y el encuentro estuvo presente Jaime Cano Pérez, director general del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, con quién se formalizó el acuerdo en el marco de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal y los productores.

El subsidio permitirá a los usuarios avanzar en la regularización de su situación operativa, con el objetivo de facilitar su reincorporación a los programas federales e institucionales de apoyo.

Durante el encuentro, Abelardo Chávez Sánchez, representante de la Unidad de Riego, reconoció el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y del Gobierno Federal, mediante la CONAGUA, para atender las necesidades de los usuarios.

Al respecto, Raúl Quiroga Álvarez destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones y los productores para facilitar el acceso a los mecanismos de apoyo y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas en Tamaulipas.