Inicia Manuel Cota Cárdenas ronda de diálogos con aliados rumbo al proceso electoral de 2027 en BCS

Inicia Manuel Cota Cárdenas ronda de diálogos rumbo al proceso electoral de 2027

Con el objetivo de consolidar un proyecto unitario y competitivo en la entidad, el coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Manuel Cota Cárdenas, sostuvo una reunión de trabajo con la dirigencia de Nueva Alianza BCS, encabezada por Marena Malibé Burciaga Castro.

​El encuentro contó con la participación de la estructura estatal del partido turquesa y forma parte del ciclo de conversaciones iniciado por Cota Cárdenas tras su designación, el pasado 28 de septiembre por parte de la dirigencia nacional de Morena, como responsable de los trabajos de Defensa de la Transformación en Baja California Sur.

​Durante el diálogo, Cota Cárdenas enfatizó la pertinencia de construir puentes de unidad e integrar esfuerzos entre las fuerzas políticas afines. Por su parte, la directiva de Nueva Alianza presentó su agenda prioritaria y detalló el despliegue de su estructura territorial en la región.

​El coordinador estatal destacó que estos acercamientos buscan fortalecer el bloque integrado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sumando a partidos aliados para consolidar una propuesta sólida ante los retos de 2027.