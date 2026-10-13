¡Atlixco se viste de fiesta! Catrinas monumentales, flores de cempasúchil y dioses ancestrales invitan a celebrar el alma de México

Atlixco se viste de colores con la Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

¡Que suenen los sones, que florezca el cempasúchil y que los colores de México se adueñen de las calles! El otoño ha llegado con una de las temporadas más entrañables, mágicas y profundamente nuestras: el Día de Muertos, una festividad en la que la memoria se convierte en celebración, las flores iluminan los caminos y la alegría mexicana abraza el recuerdo de quienes siguen viviendo en nuestros corazones.

En medio de esta explosión de aromas, colores y tradiciones, Atlixco, Puebla, se prepara para deslumbrar con el Valle de Catrinas 2026, un festival que transforma su paisaje en una monumental fiesta de arte popular, historia y orgullo nacional. Aquí, las catrinas dejan de ser simples figuras para convertirse en guardianas de antiguas leyendas; los dioses prehispánicos cobran nueva vida y las flores pintan de naranja, amarillo y verde uno de los rincones más bellos de nuestro país.

Para disfrutar esta celebración como se merece, Turitour by MOBILITY ADO y Rehiletes presentan la experiencia Catrinas Monumentales en Atlixco, una escapada de aproximadamente 13 horas desde la Ciudad de México que invita a dejarse envolver por la magia de nuestras raíces, saborear la riqueza de Puebla y compartir una jornada inolvidable con la familia, los amigos o esa persona especial.

Porque si algo distingue a México es su manera de celebrar la vida, honrar a sus muertos y convertir cada tradición en una fiesta que nos llena de orgullo.

Atlixco se viste de colores con la Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

Un desfile monumental de color, historia y mexicanidad

Desde 2021, el Valle de Catrinas ha consolidado a Atlixco como un destino imprescindible durante la temporada de Día de Muertos. En esta sexta edición, el festival da un giro fascinante al rendir homenaje a los dioses prehispánicos, figuras que forman parte de la memoria ancestral de México y que ahora renacen a través del ingenio de los maestros cartoneros atlixquenses.

La celebración reúne 27 catrinas monumentales de entre cinco y ocho metros de altura: 19 instaladas en diferentes puntos de Atlixco y ocho que viajan para representar esta expresión artística en otros estados de México y en escenarios internacionales.

Plumas, máscaras, tocados, colores vibrantes y detalles artesanales dan forma a estas esculturas que parecen surgir de las páginas de antiguos códices para instalarse en las calles, plazas y campos floridos del Pueblo Mágico.

Cada figura tiene su propia personalidad, su historia y su simbolismo. Juntas conforman un espectáculo que celebra el talento de los artesanos, la riqueza de las culturas originarias y la extraordinaria capacidad de México para transformar sus tradiciones en expresiones artísticas que cautivan al mundo.

El recorrido comienza con Ehécatl, deidad del viento y una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, quien recibe a los visitantes al cruzar el Arco Conmemorativo de Atlixco. Su máscara roja en forma de pico de ave y su majestuoso penacho de plumas evocan al dios que abría camino a las lluvias y anunciaba la fertilidad de los campos.

Atlixco se viste de colores con sus Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

En el Centro de Convenciones aguarda Tzinacantecuhtli, el Señor Murciélago, una figura imponente que emerge entre sombras y flores de cempasúchil. Sus colmillos, garras y rasgos que mezclan lo humano con lo animal recuerdan el misterio del inframundo, pero también la renovación y el renacimiento de la naturaleza.

La fiesta continúa en el Centro Histórico con un encuentro celestial: Tonatiuh, dios del Sol, y Metzili, diosa de la Luna. Él resplandece con su pintura corporal roja y su penacho solar; ella deslumbra con su blancura, una serpiente sobre la cabeza y un conejo en la mano, evocando las leyendas que desde tiempos antiguos han inspirado nuestra imaginación.

Sobre la avenida Hidalgo aparece Macuilxóchitl, deidad asociada con la música, la danza, los cantos y los placeres de la vida. Su enorme tocado multicolor y sus huesos de rojo intenso parecen contagiar el espíritu festivo de un país que encuentra en la música y el baile una manera de celebrar su identidad.

En el Parque de la Soledad, Ometéotl impone su presencia para recordarnos que la existencia está hecha de dualidades: luz y oscuridad, hombre y mujer, principio y final, vida y muerte. Su silueta dividida en dos mitades representa la unión de los opuestos y la fuerza que da origen a todo.

Más adelante, en Solares Chicos, con el Cerro de San Miguel como espectacular telón de fondo, Xochipilli, el Príncipe de las Flores, rinde homenaje a la exuberancia vegetal que distingue a Atlixco. Rodeado de pétalos y sentado en posición de loto, su figura parece fundirse con la vocación floral de este destino poblano.

Atlixco se viste de colores con la Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

Y como toda celebración de Día de Muertos necesita un encuentro con el misterio, frente al Panteón Municipal aparece Mictlantecuhtli, señor del Mictlán y de la muerte. Acompañado por un tecolote y un murciélago, su presencia recuerda que nuestras tradiciones no separan la memoria del asombro, ni el recuerdo de la esperanza.

Cada parada es una invitación a descubrir, fotografiar y admirar. Cada catrina cuenta una historia. Y cada historia nos acerca un poco más al fascinante universo cultural que México ha heredado de sus antepasados.

¡Un mar de cempasúchil que enciende el corazón de México!

Si hay un protagonista capaz de robarse todas las miradas durante esta temporada, es el cempasúchil, esa flor de pétalos encendidos cuyo aroma anuncia que se aproxima una de las celebraciones más queridas de nuestro calendario.

En Atlixco, tierra de flores y colores, los campos se convierten en auténticas alfombras naturales de tonos amarillos y naranjas. Bajo cielos poblados de nubes y con el imponente Popocatépetl como guardián del paisaje, las flores ofrecen un espectáculo que parece pintado para celebrar la vida y recibir simbólicamente a quienes regresan a casa durante Día de Muertos.

Entre este mar de pétalos aparecen tres figuras que completan el recorrido con un despliegue de simbolismo: Quetzalcóatl, Centéotl y Xipe Tótec.

Atlixco se viste de colores con la Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

La Serpiente Emplumada representa la unión del cielo y la tierra; Centéotl recuerda la importancia sagrada del maíz, alimento fundamental de nuestra cultura, mientras Xipe Tótec evoca la renovación, la agricultura y la abundancia de la naturaleza.

Plumas, granos, flores y tierra se convierten en protagonistas de una composición donde el arte monumental se abraza con el paisaje. Es el broche perfecto para una experiencia que celebra el patrimonio natural de Atlixco y demuestra que nuestras tradiciones siguen floreciendo generación tras generación.

Y es que en México el Día de Muertos no es una despedida triste: es memoria, reencuentro, música, comida, color y amor. Es la oportunidad de contarles a los más pequeños quiénes somos, de recordar a los abuelos, de preparar los platillos que pasan de generación en generación y de compartir con orgullo aquello que nos hace únicos.

Atlixco: un Pueblo Mágico para disfrutar con los cinco sentidos

La experiencia de Turitour y Rehiletes no se limita a contemplar las catrinas. También invita a descubrir los encantos de Atlixco, recorrer sus calles llenas de historia, admirar sus murales, apreciar la arquitectura virreinal y disfrutar de la hospitalidad que distingue a sus habitantes.

El viaje incluye un buffet de comida poblana para deleitarse con los sabores de la región, acceso al Centro de Convenciones para la exposición de catrinas monumentales, una visita al Cerro de San Miguel para admirar las panorámicas del valle y tiempo libre para recorrer el Centro Histórico, comprar artesanías y capturar fotografías que se convertirán en recuerdos entrañables.

Desde una selfie frente a una catrina gigante hasta una fotografía con los campos de cempasúchil y el Popocatépetl de fondo, cada rincón ofrece la oportunidad de llevarse un pedacito de esta celebración.

Atlixco se viste de colores con sus Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

La escapada, de aproximadamente 13 horas, está pensada para que los viajeros disfruten con comodidad y tranquilidad. Incluye transportación en unidades panorámicas, coordinador de grupo, guía certificado y seguro de viajero.

Así, las familias pueden compartir con niñas y niños las leyendas de nuestros antepasados; las parejas encontrarán paisajes románticos y escenarios extraordinarios, y los grupos de amigos tendrán una oportunidad perfecta para disfrutar de una jornada llena de sabores, cultura y fotografías espectaculares.

Turitour y Rehiletes: viajar también es celebrar nuestras raíces

Detrás de esta experiencia se encuentra la unión de dos marcas que apuestan por acercar a los viajeros a lo mejor de México.

Turitour by MOBILITY ADO ofrece recorridos y experiencias de un día a destinos turísticos, zonas arqueológicas, atracciones y rutas temáticas, con servicios diseñados para que cada viaje sea cómodo, seguro y memorable.

Rehiletes, por su parte, es una agencia de experiencias y operadora de viajes que busca conectar a los visitantes con la esencia de cada destino. Sus propuestas integran cultura, naturaleza, comunidades, talleres, artesanos, cocineras tradicionales y aventura, promoviendo el respeto al medio ambiente y la participación de las comunidades en la actividad turística.

En el Valle de Catrinas, esta filosofía cobra vida en cada escultura, cada platillo y cada rincón visitado. La experiencia permite reconocer que el turismo también puede convertirse en una celebración del talento local, una oportunidad para impulsar la economía de las comunidades y una manera de preservar las tradiciones que dan identidad a nuestro país.

Atlixco se viste de colores con sus Catrinas Monumentales Foto: Claudia Carrillo

Porque viajar por México es mucho más que conocer un lugar: es descubrir sus historias, escuchar sus leyendas, probar sus sabores y reconocer el trabajo de quienes mantienen viva su esencia.

¡Aparta la fecha y déjate conquistar por la magia de Atlixco!

La experiencia “Catrinas Monumentales en Atlixco” tendrá nueve salidas desde la Ciudad de México, en fechas seleccionadas para disfrutar de la temporada más colorida del otoño.

Calendario de salidas 2026

- Octubre: 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31.

- Noviembre: 1 y 2.

Costo: $1,499 pesos por persona.

Puntos de salida en la Ciudad de México:

- Auditorio Nacional: 7:00 horas.

- Ángel de la Independencia: 7:10 horas.

- Reforma 222: 7:15 horas.

- Glorieta de Colón: 7:20 horas.

- Hemiciclo a Juárez: 7:25 horas.

- Zócalo: 7:30 horas.

El paquete incluye transportación en unidades panorámicas, coordinador de grupo, guía certificado, seguro de viajero, acceso a la exposición de catrinas monumentales, visita al Cerro de San Miguel, buffet de comida poblana y tiempo para recorrer los atractivos contemplados en la experiencia.

Para consultar detalles y reservaciones, visita los sitios oficiales:

Turitour: www.turibus.com.mx/cdmx/turitour

Rehiletes: www.rehiletes.com

*México se lleva en la piel, se celebra con el corazón y florece en nuestras tradiciones*

La Catrina, inmortalizada por el grabador y caricaturista José Guadalupe Posada en el siglo XIX y posteriormente llevada a una nueva dimensión artística por Diego Rivera, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura mexicana.

En Atlixco, su figura crece hasta alcanzar varios metros de altura y se transforma en una celebración que reúne el pasado prehispánico, el arte popular y el espíritu festivo del Día de Muertos.

El Valle de Catrinas 2026 es una invitación a mirar nuestras raíces con admiración, a celebrar la creatividad de nuestros artesanos y a compartir con orgullo las costumbres que nos distinguen ante el mundo.

Es el aroma del cempasúchil que nos transporta a la infancia; el sabor de la cocina poblana que reúne a la familia alrededor de la mesa; el color de los altares, las flores y las catrinas que nos recuerda que la memoria también puede ser una fiesta.

Este otoño, Turitour y Rehiletes invitan a vivir una experiencia donde México se expresa en toda su grandeza: monumental, colorido, alegre, misterioso y profundamente humano.

Reúne a tus seres queridos, prepara la cámara y déjate sorprender por Atlixco. Camina entre dioses ancestrales, contempla los campos floridos, saborea Puebla y descubre por qué el Día de Muertos es una de las celebraciones más fascinantes del planeta.

Porque cuando México celebra sus tradiciones, no solamente recuerda su pasado: hace florecer su identidad, comparte su alegría y demuestra que sus raíces están más vivas que nunca.