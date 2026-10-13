“Mariana Rodríguez está pensando en ser mamá, no en la gubernatura de Nuevo León”, dice Samuel García

Mariana Rodríguez y Samuel García

Mariana Rodríguez fue descartada como posible candidata a la Gubernatura para el 2027 por su esposo, el gobernador Samuel García.

El mandatario nuevoleonés dijo que Mariana Rodríguez en dos semanas tendrá a su tercer hijo y que ella se enfocará en el ámbito familiar y no se involucrará en el ambiente político del próximo año.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el mandatario aseveró que faltan pocos días para que la influencer y primera dama se convierta en madre por tercera ocasión y subrayó que esa es su prioridad en este momento.

“En el caso de Movimiento Ciudadano quiero decirles que mi esposa no está en esa ruta (la de la gubernatura). Ella está pensando en que va a ser mamá de tres niñas, si Dios quiere en dos semanas nace nuestra tercera hija”, dijo.

García Sepúlveda crítico a los morenistas, al señalarlos de que se están adelantando al proceso que inicia en el mes de marzo del próximo año.

“Nosotros somos lo contrario de Morena, ellos desgraciadamente no respetan los tiempos. Hay que recordar que la campaña empieza el 4 de abril y los registros de gobernadores el 20 de marzo, o sea que faltan siete meses. Desgraciadamente se están distrayendo de su trabajo”, declaró.

También mencionó que será Jorge Álvarez Mayne quien dé a conocer cuáles de los 10 militantes tiene el perfil de aceptación con los nuevoleoneses, para contender por Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2027.

Esta no sería la primera vez que el mandatario saca provecho de redes sociales o entrevistas para posicionarse políticamente.

Además, opositores a su partido, han señalado que el mandatario y su esposa, han aprovechado la exposición de su familia y vida privada en redes, para viralizar sus campañas y obtener mayor cantidad de simpatizantes que ejecutan votos solo por fanatismo y no por reales compromisos políticos

Además, afirman que esta sobreexposición mediática de su vida familiar sirve como una estrategia de distracción o “pretexto” para desviar la atención pública de problemas estructurales graves del estado, como la inseguridad, la escasez de agua o las disputas con el Congreso local.

Sumado a esto, hay señalamientos sobre posibles inversiones a campañas en redes sociales, que el matrimonio realiza presuntamente para obtener mayor vistas previas a las elecciones de 2027.