Se derrumba puente peatonal sobre un auto en Monterrey: no hubo heridos sobre Avenida Constitución

Avenida Contituyentes, Monterrey Puente peatonal cae sobre autos que transitaban la vialidad. (Google Maps)

Un puente peatonal se derrumbó en Monterrey, Nuevo León. La estructura se encontraba ubicada en una avenida altamente transitada y en la cual se realizan trabajos de construcción en Línea 4 del Metro.

¿Qué pasó con puente peatonal en Monterrey?

Un puente peatonal se derrumbó sobre Avenida Constituyentes de Monterrey, a la altura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez.

La imágenes tomadas en la escena muestran la mitad izquierda del puente fue la que desplomó, mientras que el resto de la estructura permaneció intacta.

El concreto que se partió cayó en el cofre de un automóvil que transitaba por la vialidad. Dentro del vehículo se encontraba un joven que por fortuna resultó ileso.

No se ha dado a conocer la causa oficial qué provocó la caída del puente, pero testigos del área refieren haber visto que fue provocada por maquinaria que autoridades del Estado operaban para reparar un deslave bajo la Línea 4 del Metro que está siendo construida.

Protección Civil se encuentra en el área. El tránsito se ve afectado en los carriles de la extrema izquierda, pero el paso por el resto de los carriles continúa por el momento.