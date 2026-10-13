¿Quién es José David “N”, cuya captura provocó la retención de tres colaboradores de la Fiscalía?

Liberan a tres agentes de Fiscalía de Morelos tras intercambio por detenido (Voces de Morelos)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos por integrantes de una organización delictiva en el municipio de Totolapan, luego de un operativo en el que fue detenido José David “N”, identificado como presunto generador de violencia y relacionado con el grupo criminal denominado “Pueblos Unidos”.

De acuerdo con un comunicado emitido este 12 de octubre, la detención fue resultado de un operativo realizado por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Delito de Extorsión.

¿Qué ocurrió tras la detención de José David “N” en Totolapan?

La dependencia explicó que, después de la captura del presunto integrante de “Pueblos Unidos”, células de la organización delictiva retuvieron a tres trabajadores de la Fiscalía Regional Oriente.

Ante esta situación, la FGE activó el protocolo de atención para casos de secuestro, con el propósito de proteger la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.

Los tres colaboradores fueron liberados; uno resultó herido de bala

La Fiscalía informó que los tres colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, una vez que se concretó la entrega de la persona detenida horas antes.

Durante estos hechos, uno de los trabajadores de la Fiscalía recibió un disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La institución reportó que su estado de salud es estable.

Fiscalía de Morelos asegura que los hechos no quedarán impunes

La Fiscalía General del Estado de Morelos señaló que la integridad física de su personal es una prioridad institucional y aseguró que se realizaron las acciones necesarias para salvaguardar a los trabajadores involucrados.

Asimismo, advirtió que los hechos delictivos registrados en Totolapan no quedarán impunes y que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de quienes participaron en la retención de los colaboradores de la institución.

¿Quién es José David “N” y quiénes son Pueblos Unidos?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos,José David “N”es identificado como unpresunto generador de violencia con influencia regional y es señalado por las autoridades por su presunta relación con el grupo delictivo ”Pueblos Unidos".

Su detención se realizó en un operativo conjunto entre laFiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI)y laSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Delito de Extorsión.

De acuerdo con autoridades federales y estatales,“Pueblos Unidos”es un grupo delictivo que opera principalmente en la región oriente deMorelosy en zonas limítrofes con elEstado de México, al que se le atribuyen actividades como extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

En distintos operativos, l aFiscalía General del Estado de Morelosy fuerzas federales han señalado a integrantes de esta organización como generadores de violencia en municipios comoTotolapan y localidades cercanas.