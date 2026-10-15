Ana Lilia Rivera obtiene una preferencia del 53.3% rumbo al proceso electoral 2027 en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera obtiene una preferencia del 53.3%

En Tlaxcala, la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Ana Lilia Rivera Rivera encabeza las preferencias rumbo al siguiente proceso electoral, con 53.3% de la intención de voto, según los resultados de la encuesta de Rubrum publicada este 13 de octubre. Esta nueva medición coloca nombres de posibles contendientes de distintas fuerzas políticas frente a la ciudadanía, en una primera fotografía de la competencia por el Poder Ejecutivo estatal.

Los números de esta encuesta arrojan que Ana Lilia Rivera mantiene una ventaja de 38.5 puntos porcentuales sobre Miriam Martínez Sánchez, representante del PAN y el PRI, quien registra 14.8%. En tercer lugar, aparece Mariana Jiménez Zamora, vinculada a Movimiento Ciudadano, con 6.6%. En tanto, 25.3% de las personas consultadas aún no decide por quién votaría.

Los resultados ubican a Rivera Rivera al frente de las opciones consideradas por la encuestadora, después de que el pasado 28 de septiembre Morena la designó coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Además del posicionamiento de posibles contendientes, la definición de las alianzas partidistas será relevante para la configuración de la competencia electoral. La participación conjunta de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la eventual articulación de fuerzas opositoras, podría modificar el escenario rumbo a las urnas.

La casa encuestadora Rubrum informó que el levantamiento se realizó el 12 de octubre mediante encuesta telefónica automatizada, con una muestra aleatoria representativa de hombres y mujeres habitantes de Tlaxcala, un nivel de confianza de 95% y un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales.

Los resultados constituyen un indicador de las preferencias en esta etapa previa al proceso electoral.