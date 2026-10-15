Gino Segura expone 5 tareas necesarias para fortalecer a Morena en Quintana Roo

Gino Segura, recientemente nombrado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, formó parte de la primera asamblea de Comité Seccional, donde presentó cinco acciones para fortalecer el trabajo territorial de Morena.

Durante el encuentro, destacó que la organización y la comunicación con la militancia son indispensables para desarrollar las actividades del movimiento en los municipios y comunidades.

Las cinco tareas que anunció el coordinador son:

1. Garantizar la distribución del periódico Regeneración.

2. Dar seguimiento a las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

3. Seguir la conferencia semanal de Ariadna Montiel.

4. Mantener actualizada la información de cada sección de Quintana Roo.

5. Fortalecer la comunicación permanente con las y los integrantes de Morena en cada territorio.

Además señaló que el conocer las características y necesidades de cada comunidad es una parte fundamental para poder cumplir de manera correcta las tareas de organización territorial.

El coordinador destacó que estas acciones están dirigidas a fortalecer la comunicación, la participación y el trabajo conjunto de la militancia en Quintana Roo.

La organización y el trabajo territorial fueron los principales ejes de la primera asamblea seccional encabezada por Gino Segura.

A través de sus redes sociales, el coordinador compartió fotografías del evento y destacó que mantiene firme su compromiso de escuchar de cerca qué sucede en las colonias y comunidades.

“Como Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, mi compromiso es acompañar cada una de estas tareas, sección por sección” afirmó.