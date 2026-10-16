Cateos en Sinaloa dejan un detenido, ocho vehículos y presunta droga asegurada

Cateos en Sinaloa

Un detenido, ocho vehículos asegurados y el decomiso de presunta droga, armas y cartuchos fue el resultado de una serie de cateos realizados por la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

Las diligencias se llevaron a cabo en distintos inmuebles de Mazatlán y Culiacán, con apoyo de elementos navales, quienes brindaron seguridad perimetral y respaldo táctico durante las intervenciones coordinadas con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En uno de los cateos, realizado en el fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, en Mazatlán, las autoridades detuvieron a un hombre y aseguraron ocho vehículos, dinero en moneda nacional y divisas extranjeras.

En ese inmueble también fueron localizados aproximadamente 300 gramos de hierba verde con características similares a la marihuana, seis dispositivos de comunicación móvil y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

En una segunda intervención, en el poblado El Carrizal, las autoridades inspeccionaron dos inmuebles y aseguraron un arma de fuego larga, una bolsa con cartuchos y dos cajas con municiones de distintos calibres.

Además, decomisaron tres bolsas con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres dispositivos de comunicación móvil, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos.

La persona detenida fue informada de sus derechos y puesta a disposición de las autoridades competentes, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

Las instituciones señalaron que los operativos forman parte de la coordinación entre dependencias de seguridad y procuración de justicia para fortalecer las investigaciones y combatir a las organizaciones delictivas en la entidad.