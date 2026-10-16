Localizan con vida a seis personas desaparecidas en Guerrero

Seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre fueron localizadas con vida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

De acuerdo con un comunicado de las comandancias de la IX Región Militar y la 27 Zona Militar, la localización se logró mediante trabajos de inteligencia militar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las autoridades precisaron que inicialmente se reportó la desaparición de ocho personas. El 1 de octubre, personal militar localizó a un menor de edad y, con el hallazgo de las seis personas anunciado este 16 de octubre, continúa la búsqueda de una persona más.

Tras su localización, las seis personas recibieron alimentos y atención médica por parte del personal del Ejército Mexicano. Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se realizarán las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos.

La Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades de Guerrero señalaron que mantendrán la coordinación entre las instituciones para atender este caso y contribuir a la seguridad de la población.