Tormenta Rachel deja mil 500 viviendas afectadas en Baja California; anuncian apoyo federal

Alrededor de mil 500 viviendas resultaron afectadas por el paso de la tormenta tropical Rachel en Baja California, principalmente en zonas de los municipios de Ensenada y San Quintín, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció acciones de apoyo para las familias damnificadas.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que el Gobierno estatal, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizó un censo para identificar las casas afectadas y conocer las necesidades de la población.

Como parte de la atención a la emergencia, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, acudirá a Ensenada para recorrer las zonas dañadas y coordinar las acciones de apoyo con las autoridades estatales.

Sheinbaum señaló que el Gobierno de México respaldará a Baja California para atender a las personas que sufrieron daños en sus viviendas y pertenencias debido a las lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno meteorológico.

La presidenta destacó que el levantamiento del censo permitirá conocer mejor la situación de las familias y organizar la atención de acuerdo con las afectaciones registradas en cada comunidad.

Las lluvias ocasionaron inundaciones y deslaves que dañaron viviendas, caminos y otras instalaciones. En algunas localidades, el agua y el lodo ingresaron a las casas, lo que provocó pérdidas materiales y complicaciones para los habitantes que intentan recuperar sus pertenencias.

Ensenada ha sido uno de los municipios más afectados. Entre las comunidades que enfrentaron problemas se encuentra Maneadero, donde habitantes reportaron daños en sus hogares a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Además de las afectaciones materiales, la emergencia dejó un saldo de personas fallecidas y desaparecidas. De acuerdo con los reportes difundidos hasta el jueves 15 de octubre, ocho personas habían perdido la vida en Ensenada, mientras continuaban las labores relacionadas con la localización de personas no encontradas.

Ante esta situación, las autoridades federales y estatales mantienen la coordinación para atender a las familias y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

La emergencia también provocó problemas en los servicios básicos. En Ensenada, las inundaciones afectaron la planta desaladora que abastece de agua al municipio, lo que ocasionó dificultades en el suministro para una parte de la población.

Asimismo, se reportaron daños en caminos, puentes y áreas de producción agrícola y ganadera, por lo que las afectaciones no se limitan únicamente a las viviendas, sino que también representan un problema para las actividades económicas de las comunidades.

Por su parte, el gobierno de Baja California informó que mantiene labores de atención, limpieza y evaluación de daños, además de la entrega de apoyos de primera necesidad, como alimentos, cobijas, colchonetas y lonas para las personas que lo requieren.

Las autoridades también han contado con la participación de elementos de las fuerzas armadas, corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil para apoyar en las labores de rescate y atención a la población El Ayuntamiento de Ensenada solicitó una declaratoria de desastre con el propósito de gestionar recursos extraordinarios para atender los daños ocasionados por las lluvias.

Hasta este viernes, no se habían detallado los montos de los apoyos económicos ni las fechas para una posible entrega de recursos destinados a la reparación de las viviendas. El Gobierno de México señaló que continuará trabajando con las autoridades estatales para atender las necesidades de las familias afectadas por Rachel, mientras avanzan las labores de recuperación en Ensenada y San Quintín.