Invertirán mil millones de pesos en el Aeropuerto de Morelia para impulsar el turismo

El Aeropuerto Internacional de Morelia recibirá una inversión de mil millones de pesos para ampliar y modernizar sus instalaciones, con el objetivo de mejorar la atención a los pasajeros y fortalecer la llegada de turistas nacionales e internacionales a Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los trabajos estarán a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y comenzarán en noviembre. De acuerdo con el mandatario, esta inversión representa una oportunidad para mejorar la infraestructura de transporte y aumentar la conectividad aérea del estado. Entre los cambios previstos se encuentra la ampliación de la sala de última espera, que crecerá 128 por ciento para ofrecer más espacio a las personas que esperan abordar sus vuelos. También se aumentará en 83 por ciento el área destinada a la recolección de equipaje, con la finalidad de facilitar el tránsito de los pasajeros dentro de la terminal.

Otro de los cambios será el incremento de las puertas de abordaje, que pasarán de cuatro a seis. Con esta modificación se busca agilizar los procesos de salida de los vuelos y mejorar la distribución de los viajeros en las instalaciones aeroportuarias. Además, el proyecto contempla la modernización de las áreas de migración y aduanas para reducir los tiempos de espera de las personas que llegan del extranjero. Se espera que las obras concluyan en 2028.

Ramírez Bedolla señaló que la modernización del aeropuerto es importante para recibir a visitantes de diferentes partes de México y del extranjero, debido a que Michoacán cuenta con destinos turísticos relacionados con la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las tradiciones. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Morelia mantiene conexiones directas con ciudades estadounidenses como Fresno, San José, San Diego, Ontario, Los Ángeles, Sacramento, Oakland, Dallas, Chicago y Houston. También cuenta con vuelos hacia destinos nacionales como Ciudad de México, Cancún, Tijuana y Monterrey. Estas conexiones permiten el traslado de turistas, personas que viajan por motivos laborales y mexicanos que viven en Estados Unidos y visitan a sus familias en Michoacán.

El gobernador consideró que mejorar las instalaciones aeroportuarias permitirá fortalecer la relación entre el transporte aéreo y las actividades económicas del estado, particularmente el turismo, que genera movimiento para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios. La inversión también forma parte de las acciones para aprovechar el crecimiento de la conectividad aérea y facilitar que más personas conozcan los atractivos de la entidad.

En este contexto, el estado ha impulsado nuevas conexiones aéreas para ampliar las opciones de traslado. Entre ellas se encuentra la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Morelia, operada por Aeroméxico, cuyo inicio está previsto para el 24 de octubre de 2026, con dos frecuencias diarias. Con la ampliación del aeropuerto, las autoridades estatales esperan ofrecer mejores condiciones para los viajeros y facilitar la llegada de visitantes durante las distintas temporadas turísticas.

El proyecto de modernización se desarrolla dentro del plan de crecimiento del Grupo Aeroportuario del Pacífico para el periodo 2025-2029. Con estas obras, Michoacán busca fortalecer su infraestructura de transporte y contar con instalaciones que respondan a las necesidades de los pasajeros. La inversión de mil millones de pesos representa una de las acciones enfocadas en mejorar la conexión de Morelia con otros destinos y generar condiciones para el crecimiento de la actividad turística y comercial en la entidad.