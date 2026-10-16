Trabajadores del ISSSTE protestan en quirófanos por falta de pago en Zacatecas

Trabajadores suplentes del Hospital General Número 1 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Zacatecas, realizaron una protesta en el área de quirófanos para exigir el pago de salarios atrasados, pues denunciaron que algunos empleados llevan hasta cinco quincenas sin recibir su dinero.

La manifestación se llevó a cabo durante la mañana del jueves 15 de octubre y contó con la participación de personal de enfermería, administrativo y trabajadores que cubren guardias y suplencias. Los inconformes señalaron que esta situación afecta a aproximadamente 200 empleados de los hospitales del ISSSTE en Zacatecas y Fresnillo.

De acuerdo con los manifestantes, los adeudos van de dos a cinco quincenas, dependiendo de cada trabajador. Explicaron que los retrasos se han presentado durante varios meses y que, a pesar de las promesas de las autoridades, todavía no existe una solución definitiva.

Uno de los enfermeros suplentes, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, explicó que las autoridades administrativas han asegurado que los pagos están actualizados, aunque varios trabajadores continúan sin recibir sus salarios.

El empleado señaló que anteriormente les habían informado que los depósitos comenzarían a regularizarse entre octubre y noviembre. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no se ha cumplido con lo prometido.

Los trabajadores explicaron que el área de Recursos Humanos les informó que los pagos estaban registrados hasta agosto y que los retrasos podrían estar relacionados con fallas en el nuevo sistema de nómina del ISSSTE.

No obstante, los inconformes cuestionaron esta explicación, debido a que algunos empleados sí recibieron parte de sus salarios, mientras que otros continúan esperando sus depósitos.

La protesta provocó contratiempos en las actividades del área de quirófanos, principalmente durante el turno matutino, ya que gran parte del personal que trabaja en esta zona es suplente. Según los manifestantes, únicamente dos empleados cuentan con una plaza de base.

Aunque los trabajadores reconocieron que su protesta podía afectar la programación de algunas cirugías, señalaron que necesitan defender sus derechos laborales, pues los retrasos salariales también perjudican su economía familiar.

Además de exigir el pago de las quincenas pendientes, denunciaron las condiciones en las que realizan sus actividades. Aseguraron que algunos empleados reciben entre 3 mil 500 y 4 mil 500 pesos por quincena, dependiendo del turno y las funciones que desempeñan.

También señalaron que no cuentan con seguridad social ni otras prestaciones laborales, situación que consideran injusta al trabajar dentro de una institución pública de salud.

Otro de los problemas mencionados fue la falta de materiales médicos necesarios para atender a los pacientes. Los trabajadores aseguraron que en días recientes se registró escasez de insumos básicos, entre ellos jeringas.

La inconformidad también se presentó en el hospital del ISSSTE en Fresnillo, aunque con una participación menor, debido al temor de algunos empleados a recibir sanciones por manifestarse.

Ante esta situación, el ISSSTE informó que estableció comunicación con el personal inconforme para revisar sus demandas y buscar una solución al problema de los pagos atrasados.

La institución aseguró que, después del diálogo, el área de quirófanos fue liberada y los servicios médicos continuaron funcionando. También sostuvo que no se registraron cirugías diferidas, pese a los contratiempos señalados por los trabajadores. Asimismo, indicó que las autoridades centrales y hospitalarias trabajan para realizar los depósitos pendientes y revisar cada uno de los casos.

Sin embargo, los empleados advirtieron que, si los pagos no se regularizan, podrían realizar nuevas manifestaciones e incluso suspender sus actividades laborales. Hasta el momento, no se ha confirmado que los adeudos hayan sido cubiertos en su totalidad, por lo que los trabajadores permanecen a la espera de una respuesta que garantice el pago de sus salarios y mejores condiciones laborales.