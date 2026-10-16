Muerte de Carlos Manzo, venganza del CJNG, señala la Fiscalía de Michoacán

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán (Especial)

A un año de la muerte de Carlos Manzo — A unos días para que se cumpla un año del asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán informó que la investigación que lleva un 90% de avance, hasta el momento no arroja indicios que su muerte haya sido por tintes políticos, mientras que el móvil se enfila hacia una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en represalia por los operativos que el fallecido alcalde había lanzado contra las operaciones y arrestos de miembros de este grupo criminal.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto y encargado de despacho de la institución, informó que hasta el momento no hay indicios que apunten hacia una posible responsabilidad del senador morenista Raúl Morón Orozco, del diputado federal también del partido guinda Leonel Godoy Rangel y de Ignacio Campos Equihua, ex alcalde de Uruapan, a quienes Carlos Manzo responsabilizó en vida de lo que pudiera ocurrirle.

El funcionario resaltó que derivado de las diligencias se han registrado 33 detenciones por este caso, también se emitieron 18 órdenes de aprehensión, más de 6 mil actos de investigación y periciales por el crimen del exalcalde de Uruapan.

Asimismo, resaltó que entre los detenidos figuran el presunto autor intelectual, Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, líder de “Los Rs”, células del CJNG en Michoacán; Jorge Armando Gómez Sánchez alias “El Licenciado”, líder regional y segundo al mando de “El R-1”.

El vicefiscal destacó que derivado de las investigaciones surge que una de las acciones que motivó el ataque contra Carlos Manzo fue la detención el 27 de agosto del 2025 de René Belmontes Aguilar, “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG. Según la Fiscalía, el fallecido alcalde exhibió e insultó a “El Rhino” en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la cual eliminó después.

En la misma línea, el encargado de despacho de la fiscalía refirió que están en proceso más detenciones, entre ellas una orden de aprehensión en contra de José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército Mexicano y ex jefe de escoltas de Carlos Manzo, quien se encuentra prófugo tras escapar de un operativo en el que se logró la captura de siete guardaespaldas del exalcalde de Uruapan.

La Crónica de Hoy 2026