Tech Capital 2026 reúne a estudiantes, empresas y expertos en tecnología en Puebla

Con la participación de más de 140 expositores y el registro de 7 mil 800 personas, inició Tech Capital 2026 y la Feria de Industrias Creativas en el Centro Expositor de Puebla, un encuentro que busca acercar la tecnología a los estudiantes, empresarios y emprendedores, además de impulsar el desarrollo económico del estado. Durante la inauguración, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la innovación debe llegar a todos los sectores económicos y abrir oportunidades para las juventudes. También destacó que el uso de nuevas tecnologías debe considerar el cuidado del medio ambiente y la participación de las universidades.

El mandatario afirmó que su administración busca apoyar las ideas y proyectos tecnológicos de las nuevas generaciones, con el propósito de que puedan desarrollar sus conocimientos y aplicarlos en diferentes actividades. Por su parte, Héctor Guillermo Silva Galindo, encargado de despacho de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado (SECIHTI), explicó que Tech Capital funciona como un espacio para conectar a las universidades con las empresas y las necesidades de la sociedad.

El funcionario informó que el encuentro recibió 7 mil 800 registros y que el 80 por ciento de los expositores son poblanos. Además, explicó que esta edición incluye al turismo como uno de sus temas principales, debido a la importancia que tiene para la economía estatal y a la presencia de 12 pueblos mágicos en Puebla. A diferencia de la edición anterior, que se enfocó en inteligencia artificial y ciberseguridad, este año también se busca mostrar cómo la tecnología puede apoyar otras actividades, como los servicios turísticos y las industrias creativas.

Entre las actividades se encuentra un hackatón enfocado en el análisis de datos, donde los participantes pueden desarrollar ideas y buscar soluciones a diferentes problemas. También se realiza la competencia de Sumobots, en la que participan equipos que construyen robots capaces de enfrentarse dentro de una pista circular con el objetivo de sacar al contrincante, sin utilizar armas. De acuerdo con Silva Galindo, esta competencia creció de 16 equipos en la edición pasada a 50 en 2026. La actividad busca fomentar habilidades como la programación, la creatividad y la capacidad para resolver problemas, además de despertar el interés por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM.

Durante el encuentro también se presentaron proyectos relacionados con la electromovilidad, los semiconductores y la electrónica. Entre ellos se mencionaron Olinia, enfocado en vehículos eléctricos, y Kutsari, relacionado con el diseño de semiconductores. Asimismo, se destacó el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y su campus de la salud, así como el futuro Astroparque, que estará orientado a la divulgación científica. En el ámbito empresarial, también se habló de proyectos de ensamblaje de componentes electrónicos, la fabricación de tarjetas de circuito impreso y la producción de bicicletas, con la intención de fortalecer las capacidades industriales del estado. El rector de la UPAEP, Jorge Medina Delgadillo, consideró que la tecnología debe utilizarse para beneficiar a la sociedad y contribuir a mejorar las condiciones de vida. También destacó la importancia de que las autoridades, las universidades y las empresas trabajen en conjunto para que los jóvenes tengan más oportunidades de desarrollo.

En tanto, Alejandro García Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas en Puebla, informó que la feria creció de 7 mil a 10 mil metros cuadrados y pasó de dos a tres días de actividades. Además, llamó a consumir productos diseñados y fabricados en Puebla para apoyar el empleo y la economía local. Los estudiantes también resaltaron la importancia de contar con espacios donde puedan conocer nuevas herramientas y relacionarse con empresas. Abigail Palacios Morales señaló que es necesario acercar a las universidades con los centros de investigación y el sector productivo para generar oportunidades profesionales.

Por su parte, Julián Rosas Merino, estudiante de Diseño Gráfico, indicó que participar en este tipo de encuentros puede contribuir a su preparación académica y laboral. Tech Capital 2026 se desarrolla durante tres días y reúne a estudiantes, emprendedores, empresarios e instituciones para compartir conocimientos, presentar proyectos y conocer nuevas aplicaciones tecnológicas. Con estas actividades, los organizadores buscan fortalecer la relación entre la educación y la industria, así como impulsar el talento local y generar oportunidades para el desarrollo de Puebla.