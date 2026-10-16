Pabellón DIF ofrece talleres, artesanías y actividades familiares en la Feria Tamaulipas 2026

El Pabellón DIF abrió sus puertas en la Feria Tamaulipas 2026 para ofrecer a las familias actividades recreativas, talleres de capacitación, presentaciones artísticas y productos artesanales, además de información sobre los programas de asistencia social que se ofrecen en el estado.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, inauguraron este espacio e invitaron a la población a visitarlo para conocer los servicios que brinda la institución y las actividades preparadas para personas de diferentes edades. El pabellón estará disponible del 15 al 26 de octubre, periodo en el que los visitantes podrán conocer el trabajo de las distintas áreas del DIF, así como recibir orientación sobre los apoyos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias que requieren atención prioritaria. Uno de los espacios que forman parte de esta edición es el de la Escuela Camino de Luz, donde se promueve la capacitación, la rehabilitación integral y la inclusión social de personas con discapacidad visual.

En este lugar se exhiben y venden artesanías elaboradas por estudiantes, entre ellas bolsas tejidas con técnicas de crochet y macramé, accesorios y otros artículos hechos a mano. La venta de estos productos busca apoyar los proyectos de sus creadores y contribuir a que puedan obtener ingresos mediante sus habilidades. Además de mostrar su trabajo, los participantes tienen la oportunidad de compartir su creatividad con los visitantes y demostrar que las actividades artesanales pueden convertirse en una alternativa para impulsar su autonomía económica. Otro de los espacios presentes es el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) “Clarita Nava de Ulibarri”, que participa con una muestra de los trabajos realizados en sus talleres de capacitación.

En este centro se imparten actividades relacionadas con belleza, cocina, corte y confección, manualidades y otros oficios. Estas opciones buscan que las personas desarrollen nuevas habilidades que puedan utilizar para emprender un negocio, conseguir empleo o contribuir a la economía de sus hogares. El pabellón también cuenta con áreas de orientación y acompañamiento para quienes necesitan información sobre sus derechos y los servicios disponibles. Entre ellas se encuentran la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. Estas dependencias ofrecen orientación legal, mediación e información sobre las alternativas de atención institucional, de acuerdo con las necesidades de cada persona. También participa la Dirección de Atención a Población Prioritaria, que brinda información sobre los servicios destinados a quienes requieren atención especial.

Por otra parte, las áreas de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario presentan acciones relacionadas con la alimentación escolar y el fortalecimiento de los espacios comunitarios, con el propósito de dar a conocer las iniciativas que buscan apoyar a las familias. Las actividades recreativas y las presentaciones artísticas complementan la oferta del Pabellón DIF, que reúne en un mismo lugar opciones de entretenimiento, capacitación, cultura y asistencia social. Con esta participación en la Feria Tamaulipas 2026, el organismo busca acercar sus servicios a la población y mostrar el trabajo que realiza en favor de la inclusión y el fortalecimiento familiar.

Las autoridades invitaron a las familias a visitar el recinto ferial en Ciudad Victoria hasta el 26 de octubre, conocer los programas disponibles, adquirir las artesanías elaboradas por estudiantes de Camino de Luz y descubrir las opciones de capacitación que ofrece el CEDIF “Clarita Nava de Ulibarri”. De esta manera, el Pabellón DIF forma parte de las actividades de la feria estatal, al ofrecer un espacio donde los asistentes pueden convivir, conocer los servicios de asistencia social y apoyar los proyectos productivos de personas que buscan desarrollar sus habilidades y mejorar sus oportunidades económicas.