UACh rechaza bloqueo de la Estación Forestal Zoquiapan y emprende acciones legales

Universidad Autónoma de Chapingo





El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) rechazó el bloqueo de los accesos a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), que permanece desde el 15 de octubre de 2025, y respaldó las acciones institucionales y jurídicas para recuperar el ingreso a las instalaciones, ubicadas dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

En un posicionamiento, el máximo órgano colegiado de la institución sostuvo que el cierre afecta las actividades académicas y científicas, así como el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La universidad señaló que, mediante la Rectoría, la Abogacía General, la Dirección General de Patrimonio y Finanzas y la División de Ciencias Forestales, ha realizado gestiones para resolver el conflicto y restablecer las condiciones de operación de la estación.

Como parte de sus argumentos, la UACh indicó que cuenta con documentación oficial que respalda la administración del inmueble, entre ella el Acta de Entrega-Recepción del 8 de noviembre de 1993, la Cédula de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con Registro Federal Inmobiliario 15-9018-5, y un plano registrado ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Con base en esos documentos, la institución afirmó que el predio es propiedad de la Federación y que su administración corresponde a la universidad. Por ello, ha solicitado la intervención de autoridades municipales, estatales y federales para que, dentro de sus atribuciones, determinen las medidas procedentes para recuperar los accesos y atender las afectaciones.

El pronunciamiento se emitió en cumplimiento del Acuerdo 1285-6 del Consejo Universitario, aprobado por unanimidad, mediante el cual se respaldó la documentación presentada por la institución y la defensa del patrimonio federal destinado a actividades educativas y científicas.

El órgano colegiado también rechazó la difusión de información que calificó como falsa o tergiversada, al considerar que puede generar confusión entre la comunidad universitaria y dificultar una solución por la vía legal. Asimismo, se manifestó en contra de la politización del conflicto y de la intervención de actores ajenos a los cauces institucionales que busquen asumir su gestión o utilizarlo para la confrontación política.

No obstante, el Consejo Universitario precisó que no le corresponde determinar responsabilidades por los hechos, pues esa atribución corresponde a las autoridades jurisdiccionales y a las demás instancias facultadas legalmente.

La UACh reiteró que continuará las gestiones institucionales y jurídicas para defender sus derechos y recuperar el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, donde se desarrollan actividades de docencia e investigación.

La universidad sostuvo que mantendrá la defensa del inmueble y de sus intereses institucionales ante una situación que, señaló, afecta el cumplimiento de sus funciones educativas y científicas.