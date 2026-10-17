Desmantelan cinco laboratorios clandestinos de metanfetamina en Zacatecas

Durante 2026, autoridades de seguridad han desmantelado cinco laboratorios clandestinos utilizados para fabricar metanfetamina en distintas regiones de Zacatecas, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya.

Con estos aseguramientos, suman siete instalaciones de este tipo localizadas en la entidad desde 2025, cuando fueron encontrados otros dos laboratorios. De acuerdo con el funcionario, los sitios eran utilizados para producir drogas sintéticas y se encontraban principalmente en zonas serranas de difícil acceso. El fiscal explicó que las condiciones geográficas de estas regiones son aprovechadas por grupos delictivos para instalar espacios de producción clandestina, debido al aislamiento y a las dificultades que enfrentan las corporaciones de seguridad para llegar a esos lugares.

Entre los municipios donde se han localizado estas instalaciones se encuentran Sombrerete, Chalchihuites y Fresnillo, además de la región sur del estado. El caso más reciente ocurrió en la comunidad de Amoxóchitl, perteneciente al municipio de Juchipila, donde las autoridades encontraron un laboratorio que contaba con metanfetamina terminada, lo que confirmó que el lugar era utilizado para elaborar esta droga sintética.

Según Camacho Osnaya, el hallazgo fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Una persona de una comunidad cercana proporcionó información sobre actividades sospechosas que se registraban en la zona. Los datos fueron compartidos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lo que permitió organizar un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la intervención permitió ubicar las instalaciones y asegurar el lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

El funcionario también señaló que, hasta el momento, las autoridades no tienen registros de laboratorios dedicados a la producción de fentanilo en Zacatecas. Precisó que los cinco sitios desmantelados durante este año estaban relacionados con la fabricación de metanfetamina. Camacho Osnaya destacó que la participación ciudadana es importante para detectar este tipo de actividades, especialmente en comunidades rurales donde los habitantes pueden identificar movimientos inusuales, presencia de personas armadas u operaciones que no corresponden a las actividades habituales de la zona.

Por ello, señaló que la colaboración entre la población y las corporaciones de seguridad permite obtener información que puede facilitar la localización de instalaciones clandestinas y el desarrollo de operativos. El fiscal también indicó que los recorridos de vigilancia realizados por las fuerzas armadas, la Policía Estatal y grupos especiales han contribuido a ubicar estos espacios, a pesar de las dificultades de acceso que presentan algunas regiones montañosas.

En otro tema, el titular de la Fiscalía informó que continúan las investigaciones relacionadas con posibles restos humanos y evidencias de exposición a altas temperaturas encontradas en distintos puntos de zonas serranas de Zacatecas. Explicó que algunos hallazgos fueron reportados por el colectivo de búsqueda Los Escarabajos, cuyos integrantes localizaron sitios con cenizas que podrían estar relacionados con la incineración clandestina de cuerpos. Estos indicios permanecen bajo análisis forense para determinar su origen e identificar posibles víctimas. La Fiscalía mantiene las investigaciones bajo la línea de desaparición cometida por particulares y trabaja en coordinación con autoridades federales y colectivos de búsqueda para avanzar en la identificación de las personas y esclarecer los hechos.