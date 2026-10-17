Tamaulipas realiza jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama

La Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas realizó una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama, en la que participaron más de 400 servidoras públicas, con el objetivo de promover la prevención, el autocuidado y la detección oportuna de esta enfermedad.

La actividad, titulada “Más Allá del Rosa. Tu salud, tu historia, tu vida”, se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La dependencia, encabezada por Luisa Eugenia Manautou Galván, organizó este encuentro para compartir información médica y psicológica, además de generar conciencia sobre la importancia de atender la salud de las mujeres.

Durante la jornada, la doctora Lluvia Sánchez Aguirre, médica cirujana con experiencia en patología mamaria y colaboradora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), explicó aspectos relacionados con la detección y el diagnóstico de esta enfermedad. La especialista destacó la importancia de las revisiones médicas para identificar posibles señales de alerta y buscar atención profesional cuando sea necesario. Este tipo de información permite que las mujeres conozcan mejor su salud y tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuidado. Por su parte, el psicólogo Luis Gerardo Vázquez Torres, jefe del Departamento de Psicooncología del Centro Oncológico de Tamaulipas, habló sobre la importancia de la atención emocional para las personas que reciben un diagnóstico de cáncer de mama.

Durante su participación, abordó la necesidad de brindar acompañamiento psicológico a las pacientes, ya que enfrentar una enfermedad de este tipo puede representar un reto no solo físico, sino también emocional para ellas y sus familias. Como parte de las actividades, Amalia del Ángel Prado, integrante de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, compartió su testimonio y las experiencias que ha vivido durante su camino frente al cáncer de mama. Su participación permitió abrir un espacio de reflexión entre las asistentes sobre la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y contar con apoyo durante las distintas etapas del tratamiento. Además de las charlas informativas, se instalaron seis módulos de atención y orientación para acercar distintos servicios de salud a las participantes.

Entre ellos estuvieron la Clínica de Mama del Hospital General de Ciudad Victoria y la Clínica de Mama de la Clínica Hospital del ISSSTE. También participó el Centro de Bienestar Integral CALM, junto con dos módulos de la Secretaría de Salud: uno enfocado en bienestar emocional, autocuidado y orientación psicológica, y otro dedicado a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Asimismo, la UNEME DEDICAM instaló un módulo en el que se realizaron estudios con el equipo iBreast, utilizado para identificar posibles anomalías mamarias que requieren valoración médica.

La jornada reunió también a representantes de distintas dependencias estatales. Entre las asistentes estuvieron Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, secretaria general del SUTSPET; Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar Social; Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Marcia Benavides Villafranca, secretaria de las Mujeres, y Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del IPSSET. De acuerdo con la Secretaría de Administración, estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y recordar que el cuidado de la salud requiere atención médica, revisiones periódicas y acompañamiento emocional.