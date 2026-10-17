Inauguran campus de la USEP en Tepexi de Rodríguez con inversión de más de 131 mdp

El Gobierno del Estado de Puebla inauguró el campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en Tepexi de Rodríguez, con una inversión de más de 131 millones de pesos para la construcción y el equipamiento de sus dos primeras etapas. El objetivo es acercar la educación superior a las juventudes de la Mixteca y formar profesionales que contribuyan a mejorar los servicios de salud en la región.

Durante la inauguración, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que ampliar la oferta educativa en diferentes municipios permite que más jóvenes continúen sus estudios sin tener que trasladarse a la capital del estado. Señaló que la educación debe ser una oportunidad para todas las personas, sin importar su lugar de origen o sus condiciones económicas.

El mandatario estatal explicó que muchas familias realizan grandes esfuerzos para que sus hijas e hijos puedan estudiar una carrera universitaria. Por ello, consideró que la apertura de este campus representa una alternativa para reducir las desigualdades y facilitar el acceso a la preparación profesional.

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, y el presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, Humberto Bolaños Del Rosario, Armenta Mier informó que el proyecto contempla cuatro etapas de desarrollo. Hasta el momento, las dos primeras representan una inversión de 131 millones 955 mil 513 pesos con 19 centavos, destinados a la construcción y el equipamiento de las instalaciones.

Actualmente, el campus tiene una matrícula de 290 estudiantes, de los cuales 259 cursan programas de licenciatura y 31 estudian el bachillerato. Entre quienes realizan estudios superiores, 188 están inscritos en Médico Cirujano y 71 en Enfermería y Obstetricia.

Estas carreras buscan preparar a jóvenes para atender las necesidades de salud de la población, especialmente en comunidades donde el acceso a los servicios médicos puede representar un desafío.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, reconoció el impulso del gobierno estatal para fortalecer la educación pública. Explicó que la formación de nuevos profesionales de la salud debe acompañarse de una vocación de servicio y del compromiso de atender a las personas que más lo necesitan.

También señaló que estas acciones coinciden con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de promover la educación como un derecho que contribuya al bienestar y a la justicia social.

El presidente municipal, Humberto Bolaños Del Rosario, agradeció la construcción de la universidad y aseguró que representa un proyecto importante para Tepexi de Rodríguez y los municipios cercanos. Indicó que contar con una institución de este tipo puede reducir los gastos de transporte, alimentación y alojamiento que enfrentaban las familias cuando sus hijos debían estudiar fuera de la región.

En representación del alumnado, Yara Leticia Miranda Luna, estudiante de Enfermería, expresó que la universidad significa una oportunidad para las juventudes de la Mixteca, donde anteriormente muchas personas tenían que trasladarse a la capital poblana para continuar con su preparación académica.

Asimismo, Ricardo Yair Serrano Aguas y Eimy Olmos Vidal destacaron que disponer de instalaciones, laboratorios y docentes en su municipio les permite seguir estudiando sin alejarse de sus familias ni asumir los gastos de vivir en otra ciudad.