Torres Piña y Poder de Base llaman a defender la soberanía nacional

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa por la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, se reunió con representantes de Poder de Base, expresión disidente de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Michoacán, para plantear la importancia de fortalecer la organización magisterial y la defensa de la soberanía del país.

Durante el encuentro, realizado en Morelia, Torres Piña señaló que las presiones sobre México no se limitan a los ámbitos político y económico, sino que también se manifiestan mediante campañas de desinformación en redes sociales. Según expuso, estos contenidos buscan influir en la conversación pública, generar desconfianza y afectar la capacidad de la población para decidir sobre el futuro nacional.

El papel del magisterio

Torres Piña destacó que las maestras y los maestros tienen una presencia importante en las comunidades de Michoacán, además de experiencia organizativa y contacto directo con la población. Consideró que estas características pueden contribuir a contrarrestar la desinformación mediante argumentos y al fortalecimiento de la conciencia social.

El coordinador estatal sostuvo que la participación del magisterio será relevante para defender el derecho de México a decidir su propio rumbo, sin presiones ni injerencias externas.

Participantes del encuentro

En la reunión participaron Sergio Espinal García; Víctor Ulises Telléz Herrera, de Pátzcuaro; Francisco Pamaz Ángel, de Puruándiro; María Teresa Moreno García, de Zacapu; José García Palacios, de Ciudad Hidalgo; Iván Lara Sierra, de Lázaro Cárdenas; Humberto Jaimes Corona, de Huetamo, y Verónica Saldaña Ceballos, de Maravatío.

También asistieron Ana Tzentzangarin Ochoa Avilés y Víctor Uziel Tellez Herrera, de Morelia; Juan Rubén Zavala Soto, de Zamora; Pablo Raya Gamiño, de Tacámbaro, y Pedro García Valencia, de Paracho.

Al cierre del encuentro, Torres Piña reiteró la importancia de fortalecer la organización y la participación social para enfrentar la desinformación y respaldar la soberanía nacional.