Invitan a familias de Baja California a vacunarse contra enfermedades respiratorias durante el invierno

El Gobierno de Baja California invitó a la población a vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal 2026-2027, con una campaña que contempla la aplicación gratuita de más de un millón de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo en los siete municipios de la entidad. La estrategia, denominada “En BC, ¡vacúnate!”, busca proteger la salud de las familias ante el descenso de las temperaturas, especialmente a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por estas enfermedades.

Entre los grupos prioritarios se encuentran las niñas y los niños pequeños, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas u otras condiciones de salud que requieren mayor protección. Las autoridades estatales señalaron que la vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con las enfermedades respiratorias. Por ello, recomendaron acudir oportunamente a los centros de salud y completar los esquemas de vacunación correspondientes a cada persona.

El secretario de Salud de Baja California, Dagoberto Valdés Juárez, explicó que las vacunas se aplican de acuerdo con la edad, las condiciones médicas y los antecedentes de vacunación de cada paciente. Por esta razón, pidió a la población acercarse a las unidades médicas para recibir orientación sobre las dosis que necesita. La campaña cuenta con la participación de distintas instituciones del sector salud, entre ellas el IMSS-Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI). También colaboran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de vacunación en diferentes puntos de la entidad.

Las autoridades destacaron que las dosis son gratuitas y están disponibles en las instituciones públicas de salud. Además, se prevé realizar jornadas itinerantes para acercar los servicios a más comunidades y facilitar que las personas reciban la protección que necesitan. La vacunación contra la influenza cobra importancia durante los meses de frío, cuando aumentan las condiciones favorables para la transmisión de diversas infecciones respiratorias. En el caso del COVID-19 y el neumococo, la inmunización también forma parte de las medidas para disminuir el riesgo de complicaciones, de acuerdo con las recomendaciones correspondientes a cada grupo de población.

Además de vacunarse, las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas, como lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presentan síntomas respiratorios y buscar atención médica si existen señales de alarma. La campaña de temporada invernal forma parte de las acciones de prevención para proteger a la población durante los meses de bajas temperaturas. Por ello, el llamado es a no dejar pasar la oportunidad de acudir a los servicios públicos de salud y verificar qué vacunas corresponden a cada integrante de la familia.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca ampliar la cobertura de vacunación en Baja California y reducir los riesgos asociados con las enfermedades respiratorias, con especial atención a las personas que pueden desarrollar complicaciones. Las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Salud de Baja California para conocer las jornadas itinerantes y ubicar los servicios de vacunación disponibles en sus municipios.