DIF Coahuila premia a jóvenes talentos en concurso contra las adicciones

DIF Coahuila Ganadores del Concurso Estatal de Talentos Vive Libre Sin Drogas

El DIF Coahuila reconoció a las niñas, niños y jóvenes que destacaron en el Concurso Estatal de Talentos Vive Libre Sin Drogas, una competencia en la que participantes de distintas regiones de la entidad mostraron sus habilidades artísticas en las categorías de canto y danza, tanto infantil como juvenil.

La iniciativa forma parte del programa Vive Libre Sin Drogas, que busca ofrecer alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre y promover la prevención de las adicciones mediante actividades que fomenten la creatividad, la convivencia y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Ganadores de canto y danza

En la categoría de Canto Infantil, Carlos Daniel Alejandro Ramírez, del municipio de Matamoros, obtuvo el primer lugar, mientras que Ángel Santiago Mejía Ibarra, de Nava, quedó en segundo puesto.

En Canto Juvenil, Erick Rico Ramos, representante de Sabinas, consiguió el primer lugar y Adán Ramírez Barrientos, de Francisco I. Madero, obtuvo la segunda posición.

En Danza Infantil, el Grupo Zenzontle, de Saltillo, se llevó el primer lugar. El segundo correspondió al Ballet Folclórico Santa Cecilia, dirigido por Marco Antonio Suárez Muñiz, del municipio de Castaños.

Por su parte, en Danza Juvenil, Weeknd Crew, de Monclova, obtuvo el primer puesto, mientras que Jorge Alberto Pacheco Ramos y Ana Carolina González Alvarado, de Sabinas, alcanzaron el segundo lugar.

Reconocimiento del público

Además de los resultados de las categorías, el concurso entregó el Reconocimiento del Público a Danya Charles Sarabia, participante de San Buenaventura. La distinción se definió mediante una dinámica en la página oficial de Facebook del DIF Coahuila, en la que las personas usuarias pudieron apoyar a sus favoritos.

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, destacó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es importante impulsar iniciativas que permitan a niñas, niños y jóvenes desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades para su crecimiento personal.

“En Coahuila queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren oportunidades para descubrir su talento, perseguir sus sueños y construir un futuro con más posibilidades”, expresó. Añadió que estos espacios les permiten convivir, mostrar sus habilidades y desarrollar proyectos de vida saludables.

Arte como prevención

El Concurso Estatal de Talentos Vive Libre Sin Drogas busca que las infancias y juventudes cuenten con espacios para expresarse, fortalecer su confianza y establecer vínculos positivos con sus comunidades. A través del canto y la danza, el programa promueve actividades que pueden contribuir a la prevención de las adicciones y al desarrollo integral de sus participantes.

El DIF Coahuila señaló que continuará impulsando acciones de sensibilización y participación social dirigidas a las familias de la entidad, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones alternativas que favorezcan su desarrollo y las motiven a construir proyectos de vida alejados de las adicciones.