Superbull Internacional reúne a 30 jinetes en el Rodeo Saltillo 2026

Rodeo Saltillo 2026 Superbull Internacional reúne a jinetes de México y otros países

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presenciaron el Superbull Internacional del Rodeo Saltillo 2026, donde 30 jinetes de México, Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica se enfrentaron al reto de permanecer ocho segundos sobre toros bravos.

La competencia se realizó en la Arena Ocho Segundos, instalada dentro de Expo Coahuila, cuyas gradas registraron un lleno total a pesar de las bajas temperaturas que se presentaron desde el día anterior. Entre aplausos y un ambiente familiar, los asistentes siguieron las montas de los participantes, quienes buscaron obtener las mejores calificaciones de los jueces.

Empate en el primer lugar

Al finalizar la competencia, Bryan Medina, representante de Coahuila, y Octavio Torres, de Guanajuato, empataron en el primer puesto con una puntuación de 84 puntos cada uno.

Los jinetes participaron uno tras otro, solicitando la apertura de la puerta para comenzar sus montas y demostrar su habilidad frente a los animales. El objetivo era mantenerse sobre el toro durante los ocho segundos reglamentarios, un desafío que exige fuerza, equilibrio y control ante los movimientos del animal.

El Superbull Internacional formó parte de las actividades del Rodeo Saltillo 2026 y sirvió como antesala de las presentaciones musicales del grupo Sólido y la Banda El Recodo.

El reto de los ocho segundos

El jineteo de toro es una de las pruebas más exigentes del rodeo. El participante debe mantenerse sobre el lomo del animal durante ocho segundos mientras este intenta derribarlo mediante saltos y movimientos bruscos.

Para sujetarse, el jinete utiliza un pretal, una especie de arnés, y solo puede apoyarse con una mano. La otra debe permanecer libre, sin tocar al toro, su propio cuerpo o el equipo antes de que concluya el tiempo establecido, pues hacerlo implica la descalificación.

La evaluación puede alcanzar un máximo de 100 puntos: la mitad corresponde al desempeño del toro, de acuerdo con la intensidad y dificultad de sus movimientos, y los otros 50 puntos se asignan al jinete por su técnica, control y valentía durante la monta.

Participantes de cuatro países

En esta edición compitieron 30 jinetes procedentes de distintas entidades de México, así como de Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, lo que dio un carácter internacional a la prueba.

Por Estados Unidos participaron Kacy Ray Jones, Patterson Adam Stracher, Eli Leppell, Diego García, Jayden Hicks, Payton Salett Konkez, Connor Blake y Jerry Martinez. Costa Rica estuvo representada por Juan José Salazar, mientras que Allan Castañeda y José Miguel Alejos compitieron por Guatemala.

Entre los representantes mexicanos estuvieron Néstor Valtierra, Manuel Gallardo, Marcelo Veloz, Saúl Zambrano y Alfredo Ruvalcaba, de Jalisco; Octavio Torres, Joshua Ramírez, Adán Ramírez y Alfonso Orozco, de Guanajuato; además de Édgar Salazar, de Nuevo León; Ricardo Estrada, de Chihuahua; Juan Carlos Contreras, de Hidalgo, y Martín Guerrero, de Zacatecas.

Por Coahuila participaron Bryan Medina, Luis Porto, Brayan Peña, Francisco García y Roberto Saucedo.

Con la competencia internacional y la respuesta del público en la Arena Ocho Segundos, el Rodeo Saltillo 2026 continuó su programación con actividades deportivas y espectáculos musicales para los asistentes.