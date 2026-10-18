Asesinan a Arturo Marín aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero

Arturo Marín

Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación en Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre, en un ataque en el que su esposa resultó gravemente herida, de acuerdo con reportes difundidos sobre los hechos.

La agresión ocurrió en el centro de este municipio de la región de la Costa Chica, en el cruce de las calles San Nicolás y 2 de Abril, cuando Marín Acevedo circulaba en su camioneta y fue interceptado por hombres armados que viajaban en un automóvil.

Según las versiones recabadas, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. Tras el ataque, familiares de la víctima llegaron al lugar y trasladaron su cuerpo sin vida a su domicilio particular. Su esposa, identificada en reportes como Citlali, recibió impactos de arma de fuego y fue llevada a un hospital, donde se reportó su estado de salud como reservado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes y realizaron el acordonamiento del área, en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, encargado de las diligencias periciales.

La Fiscalía confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio de Arturo, a quien identificó oficialmente como Arturo “N”, así como por las lesiones ocasionadas a una mujer durante el mismo hecho.

En un comunicado, la institución informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para contribuir al esclarecimiento del crimen.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil del ataque.

Se había registrado como aspirante de Morena

Arturo Marín Acevedo era un joven ganadero y sobrino del exalcalde de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza. El pasado 9 de octubre anunció su registro para participar en el proceso interno de Morena como aspirante a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación.

Su asesinato ocurre en el contexto de los preparativos rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de elección popular en el país.

En el caso de Cuajinicuilapa, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) había establecido, mediante criterios de paridad de género, que los partidos políticos deberán postular a una mujer para contender por la presidencia municipal. Esta determinación fue impugnada por el actual alcalde, Hildeberto Salinas Mariche, según los reportes disponibles.