Incendio en el Congreso de Jalisco Segunda marcha por el agua en Guadalajara termina en disturbios y daños al Congreso de Jalisco (Redes Sociales)

La segunda movilización ciudadana para exigir agua potable de calidad y un suministro eficiente en la Zona Metropolitana de Guadalajara concluyó este domingo 18 de octubre con severos actos vandálicos y enfrentamientos en el centro histórico de la capital jalisciense.

Aunque la marcha buscaba desarrollarse de forma pacífica desde el Parque Revolución, la irrupción de grupos con el rostro cubierto generó momentos de tensión, destrozos en recintos públicos y daños en comercios locales.

¿Cómo ocurrieron los ataques al Congreso de Jalisco y al Palacio de Gobierno?

Los primeros incidentes de gravedad se registraron en el acceso principal del Congreso del Estado de Jalisco, donde un grupo de personas encapuchadas lanzó artefactos explosivos y bombas molotov contra las instalaciones.

El impacto del fuego provocó llamas directas sobre la puerta de madera del edificio legislativo, lo que requirió el despliegue de agentes policiales para resguardar el inmueble e impedir que los manifestantes violentos ingresaran.

Los disturbios se extendieron hacia el Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza de Armas. En el sitio, los individuos realizaron pintas en la fachada, lanzaron petardos y proyectiles hacia el interior, e intentaron derribar las barricadas y vallas de protección.

Tensión entre contingentes y saldo del reporte preliminar

A lo largo del recorrido, varios participantes de la marcha enfrentaron verbalmente a los encapuchados para exigirles que descubrieran sus rostros y abandonaran la protesta con el fin de evitar agresiones y confrontaciones con las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades locales y los servicios de emergencia no han registrado reportes de personas lesionadas por quemaduras durante los disturbios en los recintos gubernamentales.