¡Todo un éxito Rodeo Saltillo 2026! con más de 125 mil visitantes y derrama de 100 mdp

Rodeo Saltillo 2026 Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que el Rodeo Saltillo 2026 concluyó con más de 125 mil visitantes durante los cuatro días de actividades, del 15 al 18 de octubre. De acuerdo con el mandatario, la celebración generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos y favoreció la actividad turística y comercial de la capital del estado.

La edición de este año también marcó la apertura de Expo Coahuila como nueva sede del encuentro, que combinó competencias de rodeo, conciertos, exposiciones ganaderas, gastronomía y actividades recreativas. La respuesta del público, señaló el gobernador, mostró la capacidad de Saltillo para recibir eventos de gran convocatoria y atraer visitantes de otras entidades.

Actividades para toda la familia

Durante cuatro días, el recinto reunió distintas propuestas relacionadas con las tradiciones vaqueras y el entretenimiento. Entre los principales atractivos estuvieron las competencias en la Arena Ocho Segundos, la cartelera artística con exponentes nacionales e internacionales y la zona gastronómica Smoke & Grill.

La programación permitió reunir a familias y visitantes en torno a la música, la gastronomía y las actividades vinculadas con la cultura norteña. Para el gobierno estatal, este tipo de encuentros también representa una oportunidad para proyectar las tradiciones de Coahuila y ampliar la oferta turística de Saltillo.

Jiménez Salinas destacó la respuesta de los asistentes y señaló que el evento permitió mostrar la capacidad organizativa de la entidad, además de ofrecer un espacio para la convivencia familiar y la promoción de las costumbres regionales.

Derrama económica y ocupación hotelera

Uno de los resultados reportados fue la ocupación hotelera del 95 por ciento, cifra que reflejó la demanda de hospedaje durante la celebración. A ello se sumó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, relacionada con el movimiento de visitantes y el consumo de bienes y servicios.

La actividad también alcanzó a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios, sectores que reciben parte de los beneficios derivados de la llegada de turistas y asistentes a eventos de esta magnitud.

El mandatario estatal sostuvo que la promoción de espectáculos y encuentros de gran convocatoria permite impulsar la economía local y generar oportunidades para los negocios y las familias. Añadió que la intención es mantener el trabajo coordinado con los municipios, la iniciativa privada y los sectores productivos para atraer nuevas actividades a la entidad.

Expo Coahuila abre sus puertas

El Rodeo Saltillo fue el primer gran evento realizado en Expo Coahuila, un complejo que requirió una inversión superior a los 270 millones de pesos y que fue diseñado para recibir exposiciones, encuentros empresariales y actividades turísticas, culturales y comerciales.

Jiménez Salinas destacó la aceptación que tuvo el recinto durante su apertura y señaló que sus instalaciones amplían las posibilidades de Saltillo para organizar eventos de mayor formato, tanto nacionales como internacionales.

Con la celebración, Expo Coahuila mostró su capacidad para albergar competencias, espectáculos musicales y actividades relacionadas con la ganadería y la gastronomía. La nueva infraestructura busca fortalecer la oferta de entretenimiento y turismo, además de contribuir al movimiento económico de la región.

Convención Nacional Ganadera

Como parte de las actividades vinculadas con el Rodeo Saltillo 2026, la capital coahuilense también recibió la Convención Nacional Ganadera, que reunió a representantes del sector de distintas partes del país.

El encuentro permitió dar espacio a la actividad pecuaria y al potencial productivo de Coahuila, además de propiciar el intercambio entre participantes de una industria relacionada con la identidad y las tradiciones del estado.

La realización de la convención complementó la programación del rodeo al vincular el entretenimiento con las actividades económicas del sector ganadero. Para el gobierno estatal, la promoción de la ganadería y el turismo forma parte de los esfuerzos para diversificar la economía y aprovechar las fortalezas de las distintas regiones.

Proyección turística para Saltillo

El gobernador señaló que su administración continuará trabajando con los municipios, empresarios y sectores productivos para promover los atractivos de Coahuila y fortalecer la infraestructura destinada a recibir visitantes.

De acuerdo con el mandatario, eventos como el Rodeo Saltillo permiten mostrar la cultura, la gastronomía y las tradiciones de la entidad, al tiempo que impulsan el consumo y la actividad de los prestadores de servicios.

Con más de 125 mil asistentes, una ocupación hotelera del 95 por ciento y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, el Rodeo Saltillo 2026 cerró su edición con resultados favorables, mientras Expo Coahuila quedó abierta como una nueva sede para futuros espectáculos, exposiciones y encuentros que busquen atraer visitantes a la capital coahuilense.