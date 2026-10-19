Coahuila se llenará de flores, colores y tradición con festivales de Día de Muertos

El estado de Coahuila se prepara para celebrar el Día de Muertos con diferentes actividades culturales y artísticas que buscan mantener vivas las tradiciones mexicanas y recordar a los seres queridos que han fallecido.

Durante octubre y los primeros días de noviembre, varios municipios realizarán festivales, desfiles, concursos de catrinas, instalación de altares, ofrendas y muestras gastronómicas, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia para las familias y atraer a turistas.

Entre las actividades programadas se encuentran celebraciones en Saltillo, Monclova, Torreón, San Pedro y los Pueblos Mágicos de Parras de la Fuente, Viesca y Cuatro Ciénegas, donde se combinarán las costumbres mexicanas con presentaciones artísticas y actividades para diferentes edades. En Monclova se lleva a cabo el festival “Flores y Calaveras”, del 14 de octubre al 2 de noviembre, en distintos puntos de la ciudad. Además, del 22 al 31 de octubre se realizará el Festival de la Calabaza en el Eco Parque, donde habrá actividades relacionadas con la temporada, concursos y otras sorpresas para los visitantes.

Por su parte, Saltillo celebrará el Festival de las Ánimas del Desierto 2026, del 22 de octubre al 3 de noviembre. Entre sus principales atractivos estarán el Festival Paso de la Mariposa Monarca, presentado por RUMA, Arte y Comunidad, así como un altar monumental en el barrio de Santa Anita y un magno altar en las escalinatas del Parque Las Maravillas. Estas actividades buscan que habitantes y visitantes conozcan las distintas formas en que las familias mexicanas recuerdan a sus difuntos, mediante flores, veladoras, fotografías y alimentos que se colocan en los altares.

Desfiles y actividades para las familias

En San Pedro se realizará el Festival de Día de Muertos el 29 de octubre, con un desfile, concursos y una noche de luces. Mientras tanto, en Torreón se llevará a cabo el desfile y concurso de Día de Muertos el 30 de octubre, con salida desde la Alameda Zaragoza y llegada a la Plaza Mayor.

Además, en Torreón, Puerto Noas y el Teleférico cuentan con una exposición de otoño, y próximamente se instalará una Casa del Terror para quienes disfrutan de las actividades de temporada. En Saltillo, el Museo de la Katrina organizará del 26 de octubre al 2 de noviembre la edición número 17 del festival “Entre flores y amores”. El programa incluye talleres gastronómicos, una exposición de grabados, recorridos especiales, lectura de poemas y un altar de muertos.

El Museo del Desierto también prepara actividades para celebrar Halloween y el Día de Muertos. El 30 de octubre realizará la Noche de Linternas, dirigida a las familias, quienes podrán recorrer los pabellones a oscuras utilizando linternas y asistir con disfraces. Asimismo, el 1 de noviembre se llevará a cabo Xantolum, Desfile Día de Muertos, que partirá del Teatro de la Ciudad y concluirá en Parque Centro, en Saltillo.

Los Pueblos Mágicos también celebrarán

Los Pueblos Mágicos de Coahuila se sumarán a las festividades con actividades que combinan la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales.

En Parras de la Fuente, del 16 de octubre al 3 de noviembre se realizará el Camino de las Flores, con la participación de negocios, hoteles y restaurantes. El programa contempla concursos de catrinas y catrines, callejoneadas, ofrendas, actividades artísticas y culturales, además de un altar de muertos. Las bodegas vinícolas de este municipio también preparan celebraciones especiales relacionadas con Halloween y el Día de Muertos, para ofrecer experiencias diferentes a quienes visiten la región. En Viesca se realizará un desfile de catrinas el viernes 30 de octubre, mientras que Cuatro Ciénegas celebrará el Festival Internacional 2026 “Luz y Raíces”, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Este último contará con exposición de tapetes, presentaciones artísticas, concurso de catrinas, muestra gastronómica, desfile y procesión al panteón San José.

Coahuila busca mantener presentes las tradiciones mexicanas y ofrecer alternativas culturales y recreativas para las familias. Los festivales también representan una oportunidad para que los visitantes conozcan la historia, los sabores y las costumbres de cada municipio durante una de las celebraciones más representativas de México.