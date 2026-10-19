Lluvias desbordan ríos en el sur de Veracruz; habilitan albergue nocturno en el puerto

Las lluvias registradas en el estado de Veracruz provocaron el aumento de los niveles de varios ríos en la zona sur, por lo que autoridades mantienen la vigilancia de los afluentes y realizan acciones preventivas para proteger a las familias que viven cerca de las zonas de riesgo.

Los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital se encontraban en proceso de evacuación preventiva debido al incremento del agua y al riesgo de inundaciones en distintas comunidades. Las condiciones meteorológicas relacionadas con el frente frío número 2 mantienen en alerta a las autoridades, ya que las lluvias pueden ocasionar que los ríos aumenten su caudal y el agua llegue a las viviendas, calles y caminos.

Ante esta situación, se pidió a la población que vive cerca de los afluentes mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes. Las evacuaciones preventivas tienen como objetivo trasladar a las personas a lugares seguros antes de que las inundaciones puedan representar un peligro mayor. Por ello, se recomienda a las familias tener preparados sus documentos personales, medicamentos y artículos básicos en caso de que sea necesario abandonar sus hogares.

También se exhortó a los habitantes a no intentar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, debido a que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece y arrastrar personas o vehículos. La vigilancia de los niveles de los ríos es importante para determinar si existe la posibilidad de nuevos desbordamientos y establecer medidas de protección para las comunidades cercanas. Las autoridades mantienen la atención en los municipios afectados para responder ante cualquier emergencia que pueda presentarse mientras continúan las condiciones de lluvia.

Habilitan albergue nocturno en el puerto de Veracruz

Mientras en el sur del estado se realizan acciones preventivas por el aumento de los niveles de los ríos, en la ciudad de Veracruz también se puso en marcha un operativo para atender las afectaciones ocasionadas por el frente frío número 2. El gobierno municipal activó a diferentes áreas de emergencia y puso a disposición de la población el Albergue Temporal Nocturno Casa Veracruz, un espacio que permanece abierto las 24 horas para recibir a las personas que necesiten resguardarse.

La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo informó que, hasta las 17:00 horas del sábado 17 de octubre, se habían atendido 35 reportes en 20 colonias y fraccionamientos del municipio. Entre los incidentes registrados se encontraban caídas de árboles y postes, cortocircuitos, cables desprendidos y otras afectaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

En las labores participaron elementos de Protección Civil, Bomberos Municipales, Tránsito Municipal, Limpia Pública, Alumbrado Público y otras áreas del ayuntamiento, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para atender los problemas relacionados con el suministro de energía. Como medida preventiva, las playas permanecieron cerradas con Bandera Roja debido al oleaje elevado. Las autoridades también mantuvieron vigilancia para evitar que habitantes y turistas ingresaran al mar durante las condiciones de riesgo.

El Albergue Temporal Nocturno Casa Veracruz se encuentra en la calle Francisco Canal número 1687, entre Jiménez y Pino Suárez, en la colonia Centro. El inmueble cuenta con dormitorios, sanitarios, agua caliente, toallas, artículos de higiene personal y ropa para quienes requieran pasar la noche en un espacio seguro. El DIF Municipal mantiene disponible este servicio para atender a las personas que no cuenten con un lugar donde resguardarse, especialmente durante las jornadas en las que las condiciones climáticas representan un riesgo. Las autoridades municipales señalaron que el operativo continuará mientras persistan las condiciones que puedan afectar a la población y pidieron reportar cualquier emergencia.