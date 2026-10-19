Madres buscadoras reanudan recuperación de restos humanos en Tacámbaro

Madres buscadoras reanudarán las labores de recuperación de restos humanos en la barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, donde desde 2023 se realizan trabajos para localizar a personas desaparecidas.

La jornada comenzó este lunes 19 de octubre, con la expectativa de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se incorporen a las actividades. Sin embargo, hasta el inicio de los trabajos, su participación no estaba confirmada, Margarita López Pérez, activista y madre buscadora, explicó que también esperan el acompañamiento de la Guardia Nacional para mantener la seguridad en los alrededores del lugar mientras se llevan a cabo las labores.

La presencia de las corporaciones de seguridad es importante debido a las condiciones en las que se realizan las búsquedas y a los riesgos que enfrentan las personas que participan en ellas. La activista señaló que cada mes deben recurrir a recursos legales para solicitar que las autoridades de seguridad acompañen a los colectivos. No obstante, afirmó que el apoyo suele llegar durante los últimos días de las jornadas, lo que limita el tiempo en que pueden trabajar con protección.

Existen dificultades en la coordinación entre las instituciones responsables de solicitar la presencia de los elementos de seguridad, situación que ha complicado el acompañamiento durante las búsquedas, otro de los problemas señalados por la activista es la cantidad de elementos de seguridad que se contempla enviar para apoyar las actividades, se explicó que se había comprometido la participación de 30 integrantes de la Guardia Civil; sin embargo, únicamente se tenía prevista la llegada de 22, es decir, ocho menos de los acordados. Esta diferencia genera dificultades para organizar las labores y mantener las condiciones de seguridad necesarias durante la recuperación de restos humanos.

Las madres buscadoras continúan con estas actividades con la esperanza de localizar a sus familiares o contribuir a que otras familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos. La recuperación de restos humanos requiere tiempo, personal capacitado y coordinación entre las autoridades encargadas de la seguridad, la búsqueda y los trabajos periciales. Por esta razón, los colectivos han insistido en la importancia de contar con acompañamiento durante las jornadas y con mejores condiciones para continuar con las labores en la zona.

Un sitio de búsqueda desde 2023

La barranca de Santa Rita, conocida también como La Parotita, se ha convertido en uno de los puntos de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Los trabajos en el lugar comenzaron en 2023 y, pese al tiempo transcurrido, todavía existen actividades pendientes. Hasta agosto de 2026, los registros difundidos por el colectivo Buscando Cuerpos contabilizaban al menos 375 personas a partir de los restos óseos localizados, además de numerosos fragmentos humanos. Esta cifra muestra la dimensión de las labores que se han realizado en el sitio y la cantidad de trabajo que todavía representa la recuperación e identificación de los restos.

El hallazgo de restos humanos no significa necesariamente que las personas hayan sido identificadas. Para establecer su identidad se requieren análisis periciales y procedimientos que permitan comparar la información genética con la de sus familiares. Por ello, las jornadas no solo buscan recuperar restos, sino también contribuir a los procesos que permitan devolver la identidad a las personas desaparecidas. Las madres buscadoras mantienen sus esfuerzos en Tacámbaro mientras solicitan mejores condiciones de seguridad y una mayor coordinación institucional. La continuidad de los trabajos será importante para avanzar en la recuperación de los restos que permanecen en la barranca y para que las familias que buscan a sus seres queridos tengan mayores posibilidades de encontrar respuestas.