“El cáncer no es sinónimo de muerte”: sobrevivientes llaman a la detección oportuna; Tamaulipas garantiza tratamientos

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

“El cáncer no es sinónimo de muerte”, “gracias por recordarnos que no estamos solas” y “mientras haya vida hay esperanza”; son las declaraciones de mujeres y hombres que han enfrentado esta enfermedad y que, ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, compartieron sus historias de lucha y recuperación.

Tras la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal encabezó la conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y dio voz a pacientes que han superado el cáncer.

Los testimonios mostraron que detrás de cada diagnóstico hay familias, temores y proyectos de vida, pero también oportunidades de recuperación cuando existen detección temprana, tratamientos y acompañamiento médico desde las instituciones públicas.

Miriam Laura Enríquez, habitante del ejido Las Cruces, en el municipio de Tula, contó que el 3 de febrero de 2025 una jornada de detección llegó hasta su comunidad. Decidió participar y, mediante una exploración con el dispositivo portátil iBreastExam, el personal de salud identificó una alteración que requirió estudios. El diagnóstico fue cáncer de mama.

“Nunca imaginé que una jornada que llegó hasta mi comunidad podría hacer una diferencia tan grande en mi vida”, expresó en un testimonio difundido durante la ceremonia.

Miriam agradeció al gobernador Américo Villarreal por impulsar servicios médicos que llegan a localidades alejadas y pidió a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, no creer que el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de personas mayores.

“Llegar a las comunidades más lejanas también es acercar esperanza”, afirmó al recordar que aquella revisión le permitió iniciar su tratamiento y continuar luchando por su vida.

Su historia refleja la importancia de llevar la prevención al territorio. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador Villarreal Anaya, durante su administración se han realizado más de 70 mil tamizajes, con mil 868 hallazgos que requirieron seguimiento y 64 mujeres detectadas oportunamente.

Frente al gobernador de Tamaulipas, Hugo César Picazo Hernández compartió una experiencia poco visibilizada: el cáncer de mama también afecta a los hombres. Recordó que, al recibir el diagnóstico, su mayor preocupación fueron sus hijos pequeños y la posibilidad de que crecieran sin su padre.

Sin embargo, encontró en la atención médica y el respaldo de su familia razones para seguir adelante. “Decir cáncer no es sinónimo de muerte, como muchos creen, sino una oportunidad de vida para seguir disfrutando a nuestras familias”, expresó.

Hugo César agradeció al Gobierno del Estado y al sector salud por cubrir los tratamientos que ha recibido, así como al gobernador por fortalecer los servicios oncológicos. “Mientras haya vida hay esperanza”, dijo al invitar a otros hombres a superar el miedo y buscar atención ante cualquier alteración en el pecho.

También Reyna Patricia Guevara Aguilar compartió su historia de supervivencia frente al cáncer cervicouterino. Diagnosticada en 2019, recibió quimioterapias y radiaciones, y llegó a enfrentar un pronóstico médico adverso. Con el apoyo de su madre, su familia y el personal de salud, continuó su tratamiento hasta recuperar su bienestar.

Su madre -quien también luchaba contra el cáncer en ese momento- nunca dejó de buscar alternativas para ayudarla. Con el respaldo de su familia y del personal médico, logró continuar su tratamiento y recuperar su salud. “Hoy sé que esta batalla no se vive sola, porque el cáncer también toca el corazón de todos los que nos aman”, expresó.

Agradeció al gobernador, a la Secretaría de Salud y a quienes la acompañaron durante su recuperación. Su mensaje fue de esperanza para las personas que hoy enfrentan un diagnóstico semejante: buscar ayuda, aceptar el acompañamiento y no abandonar la atención médica.

La Experiencia de Evangelina Villarreal Chávez mostró otra dimensión de la recuperación: la reconstrucción mamaria después del cáncer. Reconoció el respaldo del DIF Tamaulipas, encabezado por María de Villarreal, de Fundación Alma y del gobernador Américo Villarreal, al destacar que estos procedimientos les han permitido recuperar confianza, autoestima y bienestar emocional.

“Gracias por recordarnos que no estamos solas y que existen personas e instituciones dispuestas a acompañarnos”, expresó. Evangelina, quien recibió una reconstrucción de ambos senos después de enfrentar cáncer de mama, contó que el procedimiento le permitió recuperar su seguridad personal. “Me siento muy feliz, muy contenta. Me siento que ya soy yo”.

Atención y tratamientos garantizados

Durante la ceremonia, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que Tamaulipas atiende a más de 7 mil 100 pacientes oncológicos, con el abasto garantizado de sus tratamientos, como parte de la política de salud impulsada por el gobernador.

Detalló que, durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52 por ciento corresponde a cáncer de mama. De las mil 407 sesiones de quimioterapia realizadas, el 43 por ciento se ha destinado a pacientes con esta enfermedad.

Asimismo, destacó que 457 mujeres han sido dadas de alta y han hecho sonar la campana de la victoria en el Centro Oncológico.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal reconoció la fortaleza de quienes han enfrentado el cáncer y el compromiso del personal de salud, al convocar a construir una sociedad humanista y solidaria en la que nadie se quede atrás ni fuera de las oportunidades de atención médica.

El mensaje final de los pacientes fue coincidente: no tener miedo de acudir al médico, aprovechar las jornadas de detección, realizarse los estudios correspondientes y buscar apoyo desde los primeros síntomas.