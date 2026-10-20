Ante fuertes lluvias en el sur de Veracruz, Protección Civil cierra algunos de los Puertos en el estado

Ante fuertes lluvias en el sur de Veracruz, Nahle pide evacuar zonas de riesgos

Derivado de las fuertes lluvias que han persistido en el estado de Veracruz por el Frente Frío número 2, que permanece estacionado en la región y parte de Tabasco, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informaron que continúa el cierre de 11 puertos de la entidad por lo que será hasta nuevo aviso cuando se reanude la navegación marítima.

El cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones es en los puertos de Coatzacoalcos y Alvarado, mientras que los puertos cerrados a la navegación de embarcaciones menores son en Tuxpan, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tlacotalpan, Tonalá, Balzapote y Catemaco.

Según la información brindada por las autoridades, los cierres se deben a los altos niveles de oleaje causado por el viento de Norte que ha alcanzado rachas por arriba de los 100 kilómetros por hora, así lo informó la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Protección Civil.

Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris, por lo que recomienda a la población tomar medidas de precaución por la crecida de ríos y arroyos.

Además, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, llamó a la población del sur del estado a resguardarse en lugares seguros y evacuar las zonas de riesgo.

Durante una entrevista radiofónica, la mandataria informó que en Coatzacoalcos las precipitaciones han persistido durante más de 12 horas, desde la noche del lunes, mientras que en otros municipios también se registra una importante acumulación de agua.

Por lo anterior, pidió a las familias que habitan cerca de ríos, canales y otras zonas susceptibles a inundaciones trasladarse a los refugios temporales habilitados por las autoridades.

Nahle enfatizó a la población que debe atender las indicaciones de Protección Civil y no esperar a que aumente el nivel del agua para ponerse a salvo. “Lo más importante es cuidar las vidas humanas”, señaló.

Señaló que se espera una disminución gradual de las lluvias durante este martes, pero advirtió que el temporal ha dejado importantes cantidades de agua en la región y que las autoridades continuarán con la supervisión.

Uno de los puntos de atención prioritaria es el río Uxpanapa, cuyo nivel registra un incremento importante, por lo que se pidió a los habitantes de las zonas cercanas tomar medidas preventivas y trasladarse a lugares seguros.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre los niveles del río Coatzacoalcos y de distintas presas de la región.

La presa de La Cangrejera pasó de registrar 64% de su capacidad al mediodía del lunes a superar el 95% durante la noche. Por ello, ante el posible desfogue hacia un arroyo cercano, se tomaron precauciones para proteger a los habitantes del ejido La Cangrejera y a las personas que viven en las inmediaciones.

La situación de los cuerpos de agua y las afectaciones por las precipitaciones serían revisadas durante una reunión del Consejo Nacional de Emergencias programada para las 10:00 horas de este martes en Minatitlán.

La mandataria informó que en Coatzacoalcos se encuentran desplegados más de 250 elementos de la Marina y alrededor de 200 efectivos del Ejército, además de personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública para dar atención a culaquier evento derivado de las precipitaciones.

También hay elementos operativos en Nanchital, Agua Dulce y Minatitlán, donde se concentra la vigilancia por las lluvias y el aumento en los niveles de los ríos.

En la reunión de coordinación participarían Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Nahle afirmó que el gobierno estatal mantiene desplegado el Plan Tajín y que su gabinete permanece atento para responder a las necesidades de la población.

Suspensión de clases en 10 municipios por las fuertes lluvias

La gobernadora confirmó que se determinó suspender nuevamente las clases en 10 municipios como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas. Explicó que durante el transcurso del martes se mantendrá la supervisión para evaluar la evolución de las lluvias y las condiciones en cada zona.

Pidió a las familias mantenerse informadas mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

La gobernadora también lamentó el fallecimiento de cuatro personas en la zona de Allende, quienes quedaron atrapadas tras el colapso de una barda en una vivienda ubicada en un área de riesgo.

Además, se refirió a la muerte de seis personas en Las Choapas, un caso que, según explicó, no estuvo directamente relacionado con las inundaciones, sino con la inhalación de monóxido de carbono proveniente de un motogenerador eléctrico que tenían dentro de su vivienda.

Ante ambos hechos, insistió en la importancia de atender las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.

Reconoció que las lluvias podrían dejar daños materiales y que, una vez que las condiciones lo permitan, comenzarán las labores de limpieza y recuperación en viviendas y calles, pero reiteró que la prioridad inmediata es proteger a la población mientras continúa el paso del Frente Frío número 2 por el estado.