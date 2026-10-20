Yussara Canales se registra en Morena para buscar coordinación municipal en Puerto Vallarta

La diputada local Yussara Canales anunció su registro al proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Puerto Vallarta, Jalisco, con un mensaje centrado en la situación económica del municipio y las dificultades que, aseguró, enfrentan las familias y los sectores vinculados al turismo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora expresó preocupación por la actividad turística, la generación de empleos y el ingreso de los hogares, al considerar que la ciudad atraviesa un periodo de menor dinamismo económico.

“Vallarta está apagado. No hay turismo, no hay trabajo, no alcanza, y eso duele, porque Vallarta siempre ha sido luz”, manifestó.

Con la consigna “Vamos a prender la luz de Vallarta”, Canales dio a conocer su participación en el proceso partidista y señaló que su decisión responde, según explicó, a la intención de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

Recuperación económica, eje de su mensaje

La legisladora sostuvo que su interés está relacionado con los retos que enfrenta Puerto Vallarta, particularmente en materia de turismo, empleo y actividad comercial.

“Yo no me registré por un cargo. Me registré porque no quiero seguir viendo a Vallarta en estas condiciones”, afirmó en el video.

Canales señaló que busca que el municipio recupere su capacidad para generar oportunidades económicas, con mayor actividad turística, negocios prósperos y empleos que permitan a las familias cubrir sus necesidades.

También destacó la importancia de que los ingresos de los trabajadores sean suficientes para sostener sus hogares y de que los beneficios de la actividad turística se reflejen en distintos sectores de la población.

Participará en el proceso interno de Morena

Con su registro, la diputada formalizó su intención de participar en el procedimiento interno de Morena para la coordinación municipal, una figura partidista vinculada con la organización política del movimiento.

En su mensaje, la legisladora utilizó la frase “Vamos a prender la luz de Vallarta” como eje de su planteamiento, con el que busca transmitir una propuesta enfocada en la recuperación económica y el bienestar de las familias.

“No es por mí, es para que a todos nos vaya bien y que entre todos le volvamos a prender la luz a nuestro Vallarta”, expresó al concluir su intervención.

El anuncio coloca la situación económica y turística de Puerto Vallarta en el centro del discurso de la legisladora, quien manifestó su intención de contribuir a mejorar las condiciones del municipio a través de su participación en el proceso interno de Morena.

Los siguientes pasos dependerán de las reglas y determinaciones que establezca el partido para definir a quien encabezará la coordinación municipal.