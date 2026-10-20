Manolo Jiménez refrenda coordinación con nuevo mando de la XI Región Militar

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dio la bienvenida al general de Brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, quien asumió el cargo de comandante interino de la XI Región Militar y refrendó la voluntad de su administración de mantener el trabajo en equipo y la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad.

“Cuenten con nosotros para seguir trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano y con todas las instituciones. Mantener la paz, la seguridad y el orden en Coahuila es nuestra prioridad”, destacó el gobernador.

Durante la Ceremonia de Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta a la Bandera del nuevo mando militar, el gobernador destacó que la comunicación y el trabajo conjunto entre autoridades es fundamentales para fortalecer la seguridad, preservar la tranquilidad de las familias y mantener las condiciones de paz y estabilidad.

“Le damos la más cordial bienvenida al general Miguel Ángel Aguirre Lara. En Coahuila tenemos muy claro que la seguridad se construye trabajando en equipo, con voluntad, coordinación y una comunicación permanente entre todas las instituciones”, expresó.

Señaló que la colaboración entre las autoridades civiles y militares es una pieza clave de la estrategia de seguridad del estado, por lo que reiteró su disposición de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y dar continuidad a las acciones conjuntas en favor de la población.

Reconoció la labor que realizan las mujeres y los hombres del Ejército Mexicano, cuya presencia y compromiso contribuyen a las tareas de seguridad, vigilancia y protección de la población.

Puntualizó que en Coahuila se trabaja bajo una visión de equipo, en la que la colaboración entre las instituciones permite sumar capacidades, compartir información y actuar de manera coordinada ante los retos en materia de seguridad.

Refrendó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con el general Miguel Ángel Aguirre Lara y con los mandos de las distintas instituciones a fin de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad estatal.