En Puebla se inicio la construcción de tres estaciones del transporte por cable

Este martes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció que se dio inicio a la construcción de tres nuevas estaciones del Sistema de Transporte por Cable (STC): Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan, como parte de un proyecto que contempla nueve estaciones para mejorar la movilidad en la capital.

El gobernador destacó que este modelo de transporte ofrece beneficios en seguridad, ahorro de tiempo y protección para mujeres, niñas y niños.

Señaló que la infraestructura en el estado debe responder a las necesidades de la población, garantizar el cumplimiento de la ley y contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza mediante el aprovechamiento de las capacidades de cada municipio y región.

Al respecto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que un equipo interdisciplinario del Gobierno del Estado visitó Suiza y Austria del 14 al 16 de octubre para verificar los procesos de fabricación y los avances de los componentes del sistema. En Austria, recorrieron las instalaciones de Doppelmayr Seilbahnen, donde revisaron la producción de motores, torres, cabinas y equipos electromecánicos, así como la planta de Fatzer, especializada en la fabricación del cable portador.

Garcia Parra precisó que los primeros suministros para la línea cuatro llegarán al puerto de Veracruz entre el 25 y el 31 de octubre, antes de su traslado a Puebla para su revisión.

Como parte de la supervisión, el equipo inspeccionó en Chachapa, municipio de Amozoc, el almacén de Doppelmayr, donde se resguardan componentes como poleas, vigas, estructuras para estaciones, motores, generadores, sistemas de freno, sensores, cabinas y mecanismos de accionamiento. García Parra resaltó que el valor de los trabajos de fabricación ejecutados por el proveedor supera los recursos que el Gobierno estatal ha pagado hasta el momento. “Vamos en tiempo y en forma con el calendario”, aseguró.

El diseño del paisaje para esta línea incorporará especies nativas y adaptadas al entorno urbano, con prioridad para aquellas representativas de distintas zonas de Puebla. La selección busca preservar la biodiversidad, reforzar la identidad biocultural y crear espacios confortables y resilientes.

Las nueve estaciones presentadas del Sistema de Transporte por Cable son Mayorazgo, Parque Juárez, Xonaca, Cerro de Amalucan, Parque Biblioteca, Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, Parque Ecológico y Amalucan, además de la estación de conexión que completa el proyecto, cuya denominación deberá confirmarse con el listado oficial. La ciudadanía puede consultar la información, los avances y el recorrido virtual de esta obra en el micrositio oficial: https://sistemadetransporteporcable.puebla.gob.mx/.