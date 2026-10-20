Maya Ka’an en Quintana Roo, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

Maya Ka’an Maya Ka’an reúne 78 comunidades indígenas mayas que han preservado sus tradiciones y su relación con los ecosistemas de la región.

Maya Ka’an, una región del estado de Quintana Roo, fue incluida por la revista National Geographic en su selección de los mejores destinos del mundo para viajar en 2027. El reconocimiento destaca su riqueza natural, la permanencia de la cultura maya y un modelo de turismo comunitario que permite conocer el Caribe mexicano más allá de los grandes complejos hoteleros.

La publicación incorporó a Maya Ka’an en su lista anual Best of the World 2027, que reúne 25 destinos de seis continentes. Entre las razones para visitarla, señala la posibilidad de explorar selvas y lagunas, nadar en cenotes, observar fauna silvestre y participar en experiencias organizadas por comunidades indígenas que vinculan el turismo con la conservación ambiental.

Naturaleza y cultura maya lejos de los grandes complejos turísticos

Ubicada al sur de la Riviera Maya, Maya Ka’an reúne 78 comunidades indígenas mayas que han preservado sus tradiciones y su relación con los ecosistemas de la región. A diferencia de los destinos asociados con el turismo masivo de sol y playa, su propuesta se centra en conocer el territorio mediante recorridos guiados, hospedajes comunitarios, gastronomía tradicional y actividades culturales.

Entre las experiencias recomendadas se encuentra visitar Felipe Carrillo Puerto, donde existen opciones de alojamiento en hogares locales, y acudir a X-Pichil para conocer el bordado de motivos mayas. En la comunidad de Señor, los viajeros pueden recorrer campos agrícolas junto con productores locales, aprender sobre prácticas de cultivo regenerativo y probar platillos tradicionales como el sikil pak, una preparación a base de semillas de calabaza, tomate y chile habanero.

La región también ofrece la posibilidad de hospedarse en cabañas rodeadas de vegetación en Chunhuhub y recorrer senderos selváticos con guías de la comunidad, quienes comparten conocimientos sobre plantas medicinales y los esfuerzos locales para proteger los bosques tropicales.

Otro punto de interés es Tihosuco, donde los habitantes transmiten relatos sobre la Guerra de Castas, un episodio fundamental de la historia de la península de Yucatán. Estas experiencias permiten acercarse a la memoria histórica de la región a través de las voces de sus propias comunidades.

Lagunas, manglares y fauna silvestre

La riqueza natural es otro de los principales atractivos que llevaron a Maya Ka’an a figurar entre los destinos recomendados para 2027. En la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, los visitantes pueden recorrer en kayak la laguna de Muyil, especialmente al amanecer, cuando es posible observar aves entre los manglares.

En Punta Allen, la oferta incluye recorridos para observar delfines y tortugas marinas, así como actividades de esnórquel en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, con la participación de prestadores de servicios comunitarios.

La reserva Much Kanan K’aax también figura entre los lugares destacados. Desde una torre de observación de madera, los visitantes pueden contemplar el paisaje de lagunas y, con algo de suerte, escuchar a los monos aulladores entre la vegetación.

Estas actividades combinan el contacto con la naturaleza y la participación de habitantes locales, quienes contribuyen a la protección de los ecosistemas y reciben beneficios económicos de las visitas turísticas.

El Tren Maya facilita el acceso a la región

National Geographic también señala que los traslados hacia Maya Ka’an se han vuelto más accesibles gracias a la renovación de carreteras y a la conexión con el Tren Maya, infraestructura ferroviaria que recorre la península de Yucatán y facilita los desplazamientos desde puntos de entrada como Cancún y Tulum.

La conectividad permite considerar una visita a esta región como una alternativa para quienes desean complementar los destinos turísticos más conocidos de Quintana Roo con experiencias centradas en la cultura, la naturaleza y la vida comunitaria.

Con su inclusión en Best of the World 2027, Maya Ka’an obtiene visibilidad internacional como un destino donde el atractivo del Caribe mexicano no se limita a sus playas: también abarca los conocimientos ancestrales, la gastronomía, la historia y el trabajo de las comunidades mayas que mantienen vivo el patrimonio cultural y natural de la zona.