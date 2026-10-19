Licencia de conducir Edomex 2026: dónde tramitarla, requisitos y costos

Expedición de licencias de conducir 2026 en el Edomex Foto: Especial

Si eres un usuario que necesita tramitar, renovar o reponer tu licencia de conducir en el Estado de México, las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad (Semov) son la alternativa para realizar el registro en distintos municipios sin tener que desplazarte hasta una oficina fija.

Es por ello que del 19 al 24 de octubre de 2026, estos módulos estarán disponibles en nueve municipios mexiquenses, aunque las fechas cambian según la localidad. Por eso, antes de preparar tus documentos, te recomendamos revisar qué sede te queda más cerca y qué día estará funcionando.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Lo primero que necesitas saber es la agenda que contempla los siguientes puntos de atención:

Chimalhuacán: del 19 al 23 de octubre, en calle Ignacio Zaragoza, manzana 001, cabecera municipal, frente al Palacio Municipal.

del 19 al 23 de octubre, en calle Ignacio Zaragoza, manzana 001, cabecera municipal, frente al Palacio Municipal. Cuautitlán Izcalli: del 19 al 23 de octubre, en avenida Primero de Mayo 100, colonia Centro Urbano, frente al Palacio Municipal.

del 19 al 23 de octubre, en avenida Primero de Mayo 100, colonia Centro Urbano, frente al Palacio Municipal. Metepec: 19 y 20 de octubre, en Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo.

19 y 20 de octubre, en Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo. Nezahualcóyotl: del 19 al 23 de octubre, en avenida Chimalhuacán s/n, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, colonia Benito Juárez.

del 19 al 23 de octubre, en avenida Chimalhuacán s/n, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, colonia Benito Juárez. San Mateo Atenco: del 19 al 23 de octubre, en calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

del 19 al 23 de octubre, en calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel. Santa Cruz Atizapán: 20 y 21 de octubre, en calle 5 de Mayo Poniente s/n, colonia Centro, en la Plaza María Pliego.

20 y 21 de octubre, en calle 5 de Mayo Poniente s/n, colonia Centro, en la Plaza María Pliego. Tecámac: del 20 al 24 de octubre, en calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, colonia Los Héroes Tecámac, zona de Ojo de Agua, en el arco techo municipal.

del 20 al 24 de octubre, en calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, colonia Los Héroes Tecámac, zona de Ojo de Agua, en el arco techo municipal. Tenancingo: del 20 al 24 de octubre, en calle Morelos s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

del 20 al 24 de octubre, en calle Morelos s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Xonacatlán: del 22 al 24 de octubre, en Plaza Juárez 1, colonia Centro.

El horario de recepción de documentos publicado es de 9:00 a 17:30 horas, con atención hasta las 18:00 horas de lunes a viernes. Si planeas acudir el sábado, confirma previamente el horario y la disponibilidad de la unidad correspondiente.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la licencia?

Los requisitos pueden variar según el tipo de licencia y el trámite que necesites. Para evitar contratiempos, prepara tu documentación y consulta la guía oficial antes de acudir. Entre los documentos generales que pueden solicitarse están:

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante de pago de derechos.

Acreditación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito, cuando corresponda.

Para determinadas modalidades también pueden requerirse documentos adicionales. La Secretaría de Movilidad publica las guías de requisitos y costos en su portal oficial. Revisa las condiciones específicas de tu licencia, especialmente si se trata de una motocicleta, un permiso provisional o una modalidad para chofer.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Los precios dependen del tipo de licencia y de la vigencia seleccionada. De acuerdo con las tarifas reportadas para 2026, los costos son los siguientes:

Automovilista: 777 pesos para la vigencia más corta, 1,040 pesos para la siguiente modalidad y 1,848 pesos para la de mayor duración.

777 pesos para la vigencia más corta, 1,040 pesos para la siguiente modalidad y 1,848 pesos para la de mayor duración. Motociclista: 777, 1,040, 1,390 y 1,848 pesos, según la vigencia.

777, 1,040, 1,390 y 1,848 pesos, según la vigencia. Chofer de servicio particular: 1,017, 1,357, 1,809 y 2,410 pesos, según el periodo elegido.

1,017, 1,357, 1,809 y 2,410 pesos, según el periodo elegido. Permiso provisional: 3,694 pesos.

Nuestra última recomendación antes de pagar es verificar el monto vigente y la vigencia disponible en los canales oficiales, ya que las tarifas pueden cambiar y no todos los trámites tienen las mismas condiciones.

El pago de derechos puede generarse a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.