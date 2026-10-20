Naucalpan inicia Jornada de Mastografías Gratuitas, para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama

Naucalpan inicia Jornada de Mastografías Gratuitas

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, puso en marcha la Jornada de Mastografías Gratuitas, “Juntas y Juntos Contra el Cáncer de Mama” en la Plaza Revolución, como parte de las acciones de prevención y detección oportuna de este padecimiento.

Esta estrategia se realizó en coordinación con el Sistema Municipal DIF y contempla la realización de 400 mastografías gratuitas durante cinco días, del 19 al 23 de octubre, con una meta de 80 estudios diarios. Además, se ofrecen diversos servicios de salud preventiva dirigidos principalmente a las mujeres, así como atención para la población en general, incluida la aplicación de vacunas.

El Alcalde destacó que su administración y el DIF Municipal impulsan acciones de salud preventiva para atender las causas, anticiparse a posibles afectaciones y contribuir a salvar vidas mediante la detección oportuna de enfermedades.

“La detección oportuna del cáncer de mama puede hacer la diferencia, ninguna mujer debe quedarse sin atención médica por falta de recursos. Acercamos los servicios médicos a las comunidades para reducir traslados, gastos y obstáculos que impiden a las mujeres cuidar su salud”, expresó.

De acuerdo con los datos mencionados durante el evento, en 2025 se registraron 21 mil 846 casos de cáncer de mama en México, mientras que las estadísticas del INEGI reportan una importante incidencia de defunciones por esta enfermedad, que afecta principalmente a las mujeres.

Montoya Marquez destacó que, a través del programa Impulsando tu Salud en tu Comunidad y clínicas fijas como la de la colonia La Raquelito, su administración ofrece consultas médicas gratuitas, medicamentos, análisis básicos y atención visual a las familias del municipio. Este programa ha brindado más de 25,372 consultas y servicios de atención y a un año de su implementación ha beneficiado a 96 comunidades.

En solo un año del programa, suman 20 mil personas afiliadas, quienes cuentan con una

tarjeta que les permite acceder sin costo a consultas de medicina general, estudios de laboratorio, optometría, odontología y medicamentos del cuadro básico.

El Presidente Municipal anunció que, en la Clínica de Especialidades Médicas, ubicada frente al Hospital Maximiliano Ruiz Castañeda, se incorporarán dos nuevas áreas de atención: la Clínica de la Mujer y la Clínica de Diabetes, con el propósito de ampliar los servicios preventivos y especializados para la población.

La jornada es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Naucalpan, el Sistema Municipal DIF, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y hospitales aliados, como el Hospital San Ángel Inn y el Hospital Mac.

Además de las mastografías gratuitas, las asistentes pueden acceder a una amplia variedad de servicios preventivos, entre ellos pruebas de Papanicolaou, medición de glucosa, consulta médica general y dental, detección del virus del papiloma humano (VPH), pruebas de Hepatitis B, VIH y sífilis, consulta nutricional y asesoría psicológica.

Las vacunas que se aplican a la población que lo solicita, son Tétanos, Neumococo, Influenza para adultos y Hexavalente, Rotavirus, Neumococo, Triple Viral y DPT para niños.

También se brinda orientación sobre enfermedades de las mamas y salud mental, información sobre las Jornadas de Bienestar en tu Comunidad, toma de presión arterial y glucosa, cortes de cabello y recepción de donaciones de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, como parte del programa Trenzatón, entre otras atenciones.