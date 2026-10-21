Coahuila prioriza la atención a la salud mental a través de estrategias y grandes inversiones

Coahuila prioriza la atención a la salud mental

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha invertido en el Gran Programa Estatal de Salud Mental una gran cantidad de recursos para fortalecer la prevención y atención de problemas relacionados con este tema.

Acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López, presidieron la Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental, organizado por Inspira Coahuila, para tratar temas relacionados con este programa e identificar las acciones que se deben fortalecer.

Además, inauguraron el Encuentro Estatal de Salud Mental, en donde expertos de talla nacional e internacional compartirán sus conocimientos durante dos días con docentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, primeros respondientes y representantes de instituciones y empresas.

Manolo Jiménez exhortó a las alcaldesas y a los alcaldes de los 38 municipios a impulsar esta gran estrategia en sus respectivas regiones para potencializar los resultados.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de la Oficina Inspira Coahuila, mencionó que el Gran Programa Estatal de Salud Mental, se creó bajo una visión de seis años y que permitiera definir qué se necesitaba hacer, cómo hacerlo y hacia dónde se quería avanzar de la mano de todas las dependencias.

Este programa contempla cuatro grandes ejes: Fortalecer la política pública en materia de salud mental, trabajar en prevención y promoción, ampliar la cobertura para que más personas puedan recibir atención y mejorar la infraestructura y los servicios especializados.

Destacó que con la campaña “Lo que sientes importa”, se promueve el reconocimiento de las emociones, la búsqueda de ayuda y una cultura de salud mental libre de estigmas, llevando el mensaje a los distintos entornos de la vida cotidiana.

Informó que a través de acciones como las brigadas comunitarias como Psicólogo en tu Comunidad, se han dado más de 21 mil atenciones psicológicas, además destacó la estrategia Gatekeepers, la primera red ciudadana de salud mental en el estado.

También se ha trabajado para fortalecer los servicios como la Línea de Vida (911), el Código Mariposa, el fortalecimiento y dignificación del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) en Saltillo y la construcción de un CESAME en la Región Centro-Desierto, además de fortalecer la capacidad de los 14 Hospitales Generales para recibir y atender oportunamente urgencias psiquiátricas con protocolos, espacios y equipamiento específico.

Rodríguez expresó que dentro del ámbito laboral, con el distintivo +Feliz se reconoce a las organizaciones responsables con la salud mental de sus colaboradores que promueven acciones de prevención, detección y atención y con +Feliz en Familia se acercan herramientas prácticas para mamás, papás y cuidadores en los centros de trabajo.

Además, con el Gran Programa Estatal de Capacitación de Salud Mental se fortalecen las competencias del personal de salud, policías, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental en sus respectivos ámbitos de actuación.