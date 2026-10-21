Comisionado de Juchitán busca apoyo federal ante escalada de violencia en el municipio

. Francisco Vásquez Jiménez.

Tras los recientes hechos de violencia registrados en Juchitán, el comisionado municipal, Francisco Vásquez Jiménez, informó que viajó a la Ciudad de México para solicitar la intervención y el respaldo del Gobierno federal ante la situación de inseguridad que enfrenta el municipio.

A través de un mensaje dirigido a la población, el funcionario expresó su preocupación por un nuevo incidente ocurrido en el crucero de Juchitán, así como por los acontecimientos violentos registrados durante las últimas 72 horas, los cuales, dijo, han incrementado la inquietud entre la ciudadanía.

“Entiendo a quienes depositaron su confianza en mí y hoy exigen resultados”, señaló Vásquez Jiménez, quien reconoció el reclamo social por mayores condiciones de seguridad. No obstante, precisó que la conducción de las operaciones de seguridad corresponde a las instituciones facultadas para esa tarea, aunque ello no significa desentenderse de una problemática que también le compete como autoridad municipal.

El comisionado explicó que se encuentra en la Secretaría de Gobernación en espera de ser arecibido por su titular para exponer la situación que vive Juchitán y solicitar una respuesta urgente de la Federación. Señaló que la presencia institucional debe traducirse en tranquilidad para las familias de la región.

LAsimismo, aseguró que continuará realizando gestiones y tocando puertas para conseguir el respaldo de las autoridades federales y dar seguimiento a las acciones necesarias para atender la crisis de seguridad que afecta al municipio.

La petición ocurre en un contexto de creciente violencia. El pasado 19 de octubre, una nueva jornada de ataques armados en la Novena Sección y en la colonia Tomás Aquino dejó tres personas fallecidas, entre ellas un mototaxista de 20 años, además de tres lesionados, incluido un menor de tres años de edad.

Pese a los operativos reforzados con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales, los hechos violentos y las agresiones armadas continúan afectando a la población, generando preocupación entre los habitantes de Juchitán.

Vásquez Jiménez afirmó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre las gestiones emprendidas y reiteró que cada nivel de gobierno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para recuperar la tranquilidad en el municipio.