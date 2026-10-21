Puebla fortalece la simplificación y homologación de trámites educativos

La Subsecretaría de Transformación Digital de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) en Puebla, llevó a cabo la cuarta edición del Foro “Simplificar para Gobernar Mejor”, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con la participación de representantes de universidades, institutos tecnológicos y politécnicos.

Esta actividad se realizó con el propósito de avanzar en la simplificación, homologación y digitalización de trámites y servicios educativos, para facilitar los accesos a la información y aumentar la rapidez en los tramites académicos.

Durante el encuentro se compartió información sobre la publicación del Catálogo de Modelos para la Homologación de Trámites y Servicios, particularmente en materia de Gestión Educativa, también de los trabajos necesarios para avanzar en la adopción de los modelos correspondientes y dar cumplimiento a las disposiciones y plazos establecidos en el marco nacional.

El Gobierno del Estado de Puebla, reafirma su compromiso de sumarse a la estrategia de simplificación administrativa impulsada por la presidenta, mediante la coordinación entre autoridades estatales e instituciones educativas para facilitar el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios más ágiles, eficientes y transparentes.

Durante esta jornada también se abordó la homologación de siete trámites educativos relacionados con:

Inscripción

Reinscripción

Actualización de datos escolares

Expedición de comprobantes de estudios

Revalidación

Equivalencia

Expedición de títulos profesionales o de posgrado

El foro contó con la participación de las direcciones de Desarrollo, Capacitación y Evaluación, Universidades e Institutos y General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección de Mejora Regulatoria Institucional.

A través de estas acciones, la Dirección de Mejora Regulatoria Institucional fortalece el trabajo en conjunto para consolidar una administración pública moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, que beneficie a toda la comunidad académica en Puebla.